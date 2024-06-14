Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Бленда Canon ES-71 II (состояние 4) (б/у)

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076452

    Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-14

    • ES-71 II (состояние 4)
    • ES-71 II (состояние 4)
    • ES-71 II (состояние 4)

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Причина уценки:

    следы использования.

    650 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141452

    Canon ES-71 II, бленда (состояние 4)

    Canon ES-71II бленда для EF 50mm 1.4

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 4. следы использования.
    Комплектация:
    Гарантия 14 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.