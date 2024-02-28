Бленда Canon ES-68 для EF 50/1.8 STM (Состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073706 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28



Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации 750 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.8 STM Защищает от бликов и бокового рассеянного света. Быстрое байонетное соединение

устанавливается обратной стороной для транспортировки. Матовая внутренняя поверхность Цвет чёрный Код товара: 138706

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: бленда.

Гарантия 90 дней.

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