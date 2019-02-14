Фотокамера Canon EOS RP Kit + RF 24-105/4-7.1 IS STM (уцененный)
Код товара : УТ-00064588
Артикул : # 3380C133 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: повреждённая упаковка.
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
67
Объектив
RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM
Оптический зум
4.4х
Стабилизатор изображения
в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6240 x 4160 (3:2), 3888 x 2592 (1.6 кроп), 5536 x 4160 (4:3), 6240 x 3504 (16:9), 4160 x 4160 (1:1)
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, 1 пользовательская настройка, установка температуры в К
Серийная съемка
5 кадров/с (фокусировка по первому кадру), 4 кадра/с при следящем автофокусе, длина серии: 50 RAW, JPEG – до заполнения карты
Съёмка видео
Битрейт
4K: 120 Мбит/с (IPB), Full HD: от 60 до 12 Мбит/с, HD 60 к/с: 26 Мбит/с
Формат записи звука
Linear PCM, стерео
Видеосъемка
UHD 4K 25p или 24p (кроп-фактор 1.7х), Full HD 60p, 4:2:0 8 бит, IPB, вывод по HDMI: 4:2:2, 8 бит
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF: фазовая, покрытие 88% по горизонтали, 100% по вертикали, определение лиц и глаз, 1 точка, 5 точек, зона, широкая зона; трекинг, рабочий диапазон: от EV -5
Ручная фокусировка
есть, помощь для фокусировки: фокус-пикинг
Матрица
Датчик изображения
36 x 24 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 40 000 с расширением до 50 - 102 400
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
26.2
Прочие особенности
Дата анонса
14.02.2019
Комплектация
аккумулятор LP-E17, зарядное устройство LC-E17, ремень, крышка корпуса
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL по 384 зонам: оценочный, частичный (5.5% по центру), точечный (2.7% по центру), центрально-взвешенный
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть, от -4 до +1 диоптрии
Видоискатель
электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.7х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 22 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II) - 1 слот
Источники питания
Питание
LP-E17, 250 кадров по стандарту CIPA, USB Power Delivery / сетевой адаптер AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E18
Физические характеристики
Вес
485 г (с аккумулятором и картой памяти), 440 г (только корпус)
Размеры товара
132.5 х 85 х 70 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Canon и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
Описание
Компактный корпус с удобным креплением объектива
Canon EOS RP — это практичная беззеркальная полнокадровая камера с невероятным творческим потенциалом, который обеспечивается за счет объективов RF нового поколения. Большой диаметр, быстрое время отклика и короткий задний отрезок крепления RF станут идеальной отправной точкой в вашей работе с полнокадровой системой будущего.
Новый стандарт полнокадровой съемки
26,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS, установленный в камере Canon EOS RP, дает возможность снимать при слабом освещении, а процессор DIGIC 8 и встроенная функция DLO позволяют тратить меньше времени на постобработку изображений.
Новый взгляд на фотографию
Canon EOS RP позволяет по-новому взглянуть на преимущества полнокадровой съемки. Фотографируйте с помощью специальной линейки полнокадровых объективов RF или объективов EF и EF-S, которые можно подключить к камере c помощью адаптера без потери оптического качества.
Удобство уровня EOS
Удобная ручка, выполненная в стиле EOS, сенсорный экран высокого разрешения с регулируемым углом наклона, электронный OLED-видоискатель и компактный и легкий корпус весом всего 485 г выводят эргономику на новый уровень1.
Мгновенная фокусировка на любом объекте
Dual Pixel CMOS AF обеспечивает расширенную область и самую высокую в мире скорость автофокусировки2 (всего 0,05 сек.) благодаря выбору из 4779 доступных позиций автофокуса, а также возможность выполнять автофокусировку при освещении до -5 EV3. Автофокусировка на глазах обеспечит четкость портретов, а брекетинг фокусировки — максимальную глубину резкости по всему изображению.
Гибкая съемка и простые возможности подключения
От фотосъемки в бесшумном режиме до управления камерой дистанционно посредством Wi-Fi. Не упустите ни одно событие, используя серийную съемку со скоростью до 5 кадров/сек., а также возможность обрабатывать изображения прямо в камере и публиковать их через приложение Canon Camera Connect.
Создавайте качественные видео с помощью стабилизации изображения
Плавная фокусировка Dual Pixel CMOS AF и система стабилизации Movie Digital IS позволит вам наслаждаться качественными видео в разрешении до 4K с помощью различных кодеков, которые просты в использовании и редактировании. Разъемы для микрофона и наушников обеспечивают полное управление звуком, а сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона дает возможность увидеть объект в кадре с любого угла.
1 Включая аккумулятор и карту памяти
2 По состоянию на 13 февраля 2019 года, среди цифровых беззеркальных камер со сменными объективами, полнокадровым датчиком изображения, эквивалентным 35 мм, и автофокусировкой с определением контрастности и фаз на плоскости изображения. Рассчитано на основании измерений скорости автофокусировки, выполненных в соответствии с рекомендациями CIPA (различается в зависимости от условий съемки и используемого объектива). Применялась собственная методика измерений. Условия измерения: EV12 (температура окружающей среды / ISO 100), ручной режим, объектив RF 24-105mm F4L IS USM (с фокусным расстоянием 24 мм) со следующими параметрами: срабатывание затвора по кнопке, 1-точечная автофокусировка (центральная), покадровая автофокусировка
3 Центральная точка, при использовании RF 50mm F1.2L USM
4 Контрастная автофокусировка используется при записи видео 4K
5 Центральная точка, при использовании с объективами с диафрагмой f/1.2, покадровый режим
6 Центральная точка, при использовании с объективами с диафрагмой f/2.8 или более широкой, покадровый режим