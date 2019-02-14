Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS RP Body (уцененный)
Код товара : УТ-00071663
Артикул : # 3380C003 (к)
Причина уценки:
в китовой коробке
112 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
в объективе (при наличии)
Объектив
нет в комплекте, объективы Canon RF; Canon EF - через адаптер
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Подключение к компьютеру
USB 2.0 Type-C
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II) - 1 слот
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
Bluetooth
Разъемы
вход внешнего микрофона / линейный вход (3.5 мм), разъем для наушников (3.5 мм), разъем типа E3 (для дистанционного управления)
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Canon и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
Встроенная вспышка
Нет
Фотосъёмка
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, 1 пользовательская настройка, установка температуры в К
Серийная съемка
5 кадров/с (фокусировка по первому кадру), 4 кадра/с при следящем автофокусе, длина серии: 50 RAW, JPEG – до заполнения карты
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6240 x 4160 (3:2), 3888 x 2592 (1.6 кроп), 5536 x 4160 (4:3), 6240 x 3504 (16:9), 4160 x 4160 (1:1)
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF: фазовая, покрытие 88% по горизонтали, 100% по вертикали, определение лиц и глаз, 1 точка, 5 точек, зона, широкая зона; трекинг, рабочий диапазон: от EV -5
Ручная фокусировка
есть, помощь для фокусировки: фокус-пикинг
Прочие особенности
Комплектация
аккумулятор LP-E17, зарядное устройство LC-E17, ремень, крышка корпуса
Дата анонса
14.02.2019
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL по 384 зонам: оценочный, частичный (5.5% по центру), точечный (2.7% по центру), центрально-взвешенный
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени
Выдержка
1/4000 - 30 с, длительная от руки
Физические характеристики
Размеры товара
132.5 х 85 х 70 мм
Вес
485 г (с аккумулятором и картой памяти), 440 г (только корпус)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
36 x 24 мм CMOS
Число эффективных пикселей, Мп
26.2
Светочувствительность
ISO 100 - 40 000 с расширением до 50 - 102 400
Источники питания
Питание
LP-E17, 250 кадров по стандарту CIPA, USB Power Delivery / сетевой адаптер AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E18
Процессор
Процессор
Digic 8
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть, от -4 до +1 диоптрии
Дисплей
3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, поворотный, 7 уровней яркости
Видоискатель
электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.7х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 22 мм
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM, стерео
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Видеосъемка
UHD 4K 25p или 24p (кроп-фактор 1.7х), Full HD 60p, 4:2:0 8 бит, IPB, вывод по HDMI: 4:2:2, 8 бит
Битрейт
4K: 120 Мбит/с (IPB), Full HD: от 60 до 12 Мбит/с, HD 60 к/с: 26 Мбит/с
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Описание
Доступна каждому
Посмотрите, какие результаты с Canon EOS RP демонстрируют любители фотографии, и узнайте, как они используют преимущества полнокадровой беззеркальной системы с объективами EF и EF-S для создания изображений с высоким уровнем детализации и глубины.
Компактный корпус с удобным креплением объектива
Canon EOS RP — это практичная беззеркальная полнокадровая камера с невероятным творческим потенциалом, который обеспечивается за счет объективов RF нового поколения. Большой диаметр, быстрое время отклика и короткий задний отрезок крепления RF станут идеальной отправной точкой в вашей работе с полнокадровой системой будущего.
Новый стандарт полнокадровой съемки
26,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS, установленный в камере Canon EOS RP, дает возможность снимать при слабом освещении, а процессор DIGIC 8 и встроенная функция DLO позволяют тратить меньше времени на постобработку изображений.
Новый взгляд на фотографию
Canon EOS RP позволяет по-новому взглянуть на преимущества полнокадровой съемки. Фотографируйте с помощью специальной линейки полнокадровых объективов RF или объективов EF и EF-S, которые можно подключить к камере c помощью адаптера без потери оптического качества.
Удобство уровня EOS
Удобная ручка, выполненная в стиле EOS, сенсорный экран высокого разрешения с регулируемым углом наклона, электронный OLED-видоискатель и компактный и легкий корпус весом всего 485 г выводят эргономику на новый уровень1.
Мгновенная фокусировка на любом объекте
Dual Pixel CMOS AF обеспечивает расширенную область и самую высокую в мире скорость автофокусировки2 (всего 0,05 сек.) благодаря выбору из 4779 доступных позиций автофокуса, а также возможность выполнять автофокусировку при освещении до -5 EV3. Автофокусировка на глазах обеспечит четкость портретов, а брекетинг фокусировки — максимальную глубину резкости по всему изображению.
Гибкая съемка и простые возможности подключения
От фотосъемки в бесшумном режиме до управления камерой дистанционно посредством Wi-Fi. Не упустите ни одно событие, используя серийную съемку со скоростью до 5 кадров/сек., а также возможность обрабатывать изображения прямо в камере и публиковать их через приложение Canon Camera Connect.
Создавайте качественные видео с помощью стабилизации изображения
Плавная фокусировка Dual Pixel CMOS AF и система стабилизации Movie Digital IS позволит вам наслаждаться качественными видео в разрешении до 4K с помощью различных кодеков, которые просты в использовании и редактировании. Разъемы для микрофона и наушников обеспечивают полное управление звуком, а сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона дает возможность увидеть объект в кадре с любого угла.
1 Включая аккумулятор и карту памяти
2 По состоянию на 13 февраля 2019 года, среди цифровых беззеркальных камер со сменными объективами, полнокадровым датчиком изображения, эквивалентным 35 мм, и автофокусировкой с определением контрастности и фаз на плоскости изображения. Рассчитано на основании измерений скорости автофокусировки, выполненных в соответствии с рекомендациями CIPA (различается в зависимости от условий съемки и используемого объектива). Применялась собственная методика измерений. Условия измерения: EV12 (температура окружающей среды / ISO 100), ручной режим, объектив RF 24-105mm F4L IS USM (с фокусным расстоянием 24 мм) со следующими параметрами: срабатывание затвора по кнопке, 1-точечная автофокусировка (центральная), покадровая автофокусировка
3 Центральная точка, при использовании RF 50mm F1.2L USM
4 Контрастная автофокусировка используется при записи видео 4K
5 Центральная точка, при использовании с объективами с диафрагмой f/1.2, покадровый режим
6 Центральная точка, при использовании с объективами с диафрагмой f/2.8 или более широкой, покадровый режим