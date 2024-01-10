Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS RP Body (состояние like New) (б/у)
Код товара : УТ-00072666
Артикул : б/у-НМ 2024-01-10
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Canon EOS RP — это полнокадровая беззеркальная камера в компактном и легком корпусе, которая открывает перед вами безграничные творческие возможности и позволяет создавать фотографии нового уровня.
Посмотрите, какие результаты с Canon EOS RP демонстрируют любители фотографии, и узнайте, как они используют преимущества полнокадровой беззеркальной системы с объективами EF и EF-S для создания изображений с высоким уровнем детализации и глубины.
Canon EOS RP — это практичная беззеркальная полнокадровая камера с невероятным творческим потенциалом, который обеспечивается за счет объективов RF нового поколения. Большой диаметр, быстрое время отклика и короткий задний отрезок крепления RF станут идеальной отправной точкой в вашей работе с полнокадровой системой будущего.
26,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS, установленный в камере Canon EOS RP, дает возможность снимать при слабом освещении, а процессор DIGIC 8 и встроенная функция DLO позволяют тратить меньше времени на постобработку изображений.
Canon EOS RP позволяет по-новому взглянуть на преимущества полнокадровой съемки. Фотографируйте с помощью специальной линейки полнокадровых объективов RF или объективов EF и EF-S, которые можно подключить к камере c помощью адаптера без потери оптического качества.
Удобная ручка, выполненная в стиле EOS, сенсорный экран высокого разрешения с регулируемым углом наклона, электронный OLED-видоискатель и компактный и легкий корпус весом всего 485 г выводят эргономику на новый уровень1.
Dual Pixel CMOS AF обеспечивает расширенную область и самую высокую в мире скорость автофокусировки2 (всего 0,05 сек.) благодаря выбору из 4779 доступных позиций автофокуса, а также возможность выполнять автофокусировку при освещении до -5 EV3. Автофокусировка на глазах обеспечит четкость портретов, а брекетинг фокусировки — максимальную глубину резкости по всему изображению.
От фотосъемки в бесшумном режиме до управления камерой дистанционно посредством Wi-Fi. Не упустите ни одно событие, используя серийную съемку со скоростью до 5 кадров/сек., а также возможность обрабатывать изображения прямо в камере и публиковать их через приложение Canon Camera Connect.
Плавная фокусировка Dual Pixel CMOS AF и система стабилизации Movie Digital IS позволит вам наслаждаться качественными видео в разрешении до 4K с помощью различных кодеков, которые просты в использовании и редактировании. Разъемы для микрофона и наушников обеспечивают полное управление звуком, а сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона дает возможность увидеть объект в кадре с любого угла.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new
Комплектация: акб, з/у, ремешок.
Гарантия 14 дней.