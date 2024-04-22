Описание

Код товара: 140144

Число мегапикселей матрицы

27.1 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

26.2

Физический размер матрицы

35.9 x 24 мм

Разрешение по X

6240 пикс.

Разрешение по Y

4160 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

Full frame

Кроп-фактор

1

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый

Фокусировка

корректировка автофокуса, по лицу, подсветка автофокуса, ручнаяШирина

133 мм

Высота

85 мм

Толщина

70 мм

Вес камеры (без элементов питания)

440 г

Вес камеры (с элементами питания)

485 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации, пробег 19т.к. Меню на английском языке.

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: 391029000521

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220) с адаптером, наглазник, байонетная крышка, ремень, коробка

Гарантия 90 дней.

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