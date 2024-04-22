Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS RP Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075144
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/09
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, пробег 19т.к. Меню на английском языке.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140144
Число мегапикселей матрицы
27.1 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
26.2
Физический размер матрицы
35.9 x 24 мм
Разрешение по X
6240 пикс.
Разрешение по Y
4160 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
Full frame
Кроп-фактор
1
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Фокусировка
корректировка автофокуса, по лицу, подсветка автофокуса, ручнаяШирина
133 мм
Высота
85 мм
Толщина
70 мм
Вес камеры (без элементов питания)
440 г
Вес камеры (с элементами питания)
485 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, пробег 19т.к. Меню на английском языке.
s\n: 391029000521
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220) с адаптером, наглазник, байонетная крышка, ремень, коробка
Гарантия 90 дней.
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