Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS RP Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075086 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-18/2

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 75 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Комплект без комплекта

Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Canon RF

Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует

Число эффективных мегапикселей матрицы 26.2

Физический размер матрицы 35.9 x 24 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы Full frame

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 40000

Скорость быстрой съемки 5 кадров/с

Видоискатель электронный

Число пикселей видоискателя 2360000

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Разъемы и интерфейсы Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160

Тип батарейного блока LP-E17

Ширина 132.5 мм

Высота 85 мм

Толщина 70 мм

Вес камеры (с элементами питания) 485 г Код товара: 140086

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Фотокамера, аккумулятор, ремешок шейный, ЗУ, крышка байонета, инструкция, коробка.

Гарантия 90 дней.

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