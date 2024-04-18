Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS RP Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075086
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-18/2
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Комплект без комплекта
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Canon RF
Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует
Число эффективных мегапикселей матрицы 26.2
Физический размер матрицы 35.9 x 24 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы Full frame
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 40000
Скорость быстрой съемки 5 кадров/с
Видоискатель электронный
Число пикселей видоискателя 2360000
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Разъемы и интерфейсы Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160
Тип батарейного блока LP-E17
Ширина 132.5 мм
Высота 85 мм
Толщина 70 мм
Вес камеры (с элементами питания) 485 г
Код товара: 140086
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Фотокамера, аккумулятор, ремешок шейный, ЗУ, крышка байонета, инструкция, коробка.
Гарантия 90 дней.