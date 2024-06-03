Код товара:141133
Байонет
Canon RF
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Оптический Zoom
10 x
Матрица
Число мегапикселей матрицы
27.1 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
26.2
Физический размер матрицы
35.9 x 24 мм
Разрешение по X
6240 пикс.
Разрешение по Y
4160 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
Full frame
Кроп-фактор
1
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Фокусировка
корректировка автофокуса, по лицу, подсветка автофокуса, ручная
Съемка
Экспозиция
автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы
Экспокоррекция
+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Чувствительность ISO, мин
100
Чувствительность ISO, макс
40000
Светочувствительность ISO
ISO102400, ISO50, ISO51200, 100-40000
Выдержка, мин
0.00025 c
Выдержка, мин (обр.) [1/сек]
4000
Выдержка, макс
30 c
Выдержка для X-Sync (обр.) [1/сек]
180
Выдержка для X-Sync
0.00555556 c
Баланс белого
авто, брекетинг, предустановки, ручная установка
Режимы съемки
3D, HDR, Time-lapse, запись видео, макросъемка, серийная съемка, HDRПейзажПортретныйНочнойРучнойСпортивныйСтандартный
Скорость быстрой съемки
5 кадров/с
Максимальная серия снимков (RAW)
50
Время работы таймера
2,10
Видоискатель
Видоискатель
электронный
Поле зрения видоискателя
100 %
Число пикселей видоискателя
2360000
Вспышка
Поддержка режимов вспышки
E-TTL II
Опции вспышки
башмак, брекетинг
Экран
Размер экрана
3 "
Число точек LCD
1040000
Экран
поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Память и интерфейсы
Разъемы и интерфейсы
Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход
Версия USB
2.0
Поддерживаемые карты памяти
SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения
MJPEG, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, JPEG
Максимальное разрешение видеосъемки
3840x2160
Максимальная частота кадров видеоролика
60 кадров/с
Время записи видео
29 минут, 59 секунд
Число кадров в секунду при 1280х720
50/60
Число кадров в секунду при 1920x1080
50/60
Число кадров в секунду при 4K (3840x2160)
25/30
Питание
Тип аккумуляторов
свой собственный
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора (количество фотографий)
250
Тип батарейного блока
LP-E17
Габариты/Вес
Ширина
133 мм
Высота
85 мм
Толщина
70 мм
Вес камеры (без элементов питания)
440 г
Вес камеры (с элементами питания)
485 г
Дополнительно
Расширенные функции
GPS, датчик ориентации, функция очистки матрицы
Дополнительные опции
возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, таймер
Материал корпуса
металл, металл/пластик, углепластик/ металл
Защищенность
влагозащита, пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :пробег 23000,
Комплектация:сзу,аккумулятор,крышка байонета,коробка
Гарантия 90 дней.