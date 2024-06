Код товара:141133 Байонет Canon RF Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует Оптический Zoom 10 x Матрица Число мегапикселей матрицы 27.1 Мпикс Число эффективных мегапикселей матрицы 26.2 Физический размер матрицы 35.9 x 24 мм Разрешение по X 6240 пикс. Разрешение по Y 4160 пикс. Тип матрицы CMOS Формат матрицы Full frame Кроп-фактор 1 Фокусировка Тип автофокуса фазовый Фокусировка корректировка автофокуса, по лицу, подсветка автофокуса, ручная Съемка Экспозиция автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы Экспокоррекция +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени Чувствительность ISO, мин 100 Чувствительность ISO, макс 40000 Светочувствительность ISO ISO102400, ISO50, ISO51200, 100-40000 Выдержка, мин 0.00025 c Выдержка, мин (обр.) [1/сек] 4000 Выдержка, макс 30 c Выдержка для X-Sync (обр.) [1/сек] 180 Выдержка для X-Sync 0.00555556 c Баланс белого авто, брекетинг, предустановки, ручная установка Режимы съемки 3D, HDR, Time-lapse, запись видео, макросъемка, серийная съемка, HDRПейзажПортретныйНочнойРучнойСпортивныйСтандартный Скорость быстрой съемки 5 кадров/с Максимальная серия снимков (RAW) 50 Время работы таймера 2,10 Видоискатель Видоискатель электронный Поле зрения видоискателя 100 % Число пикселей видоискателя 2360000 Вспышка Поддержка режимов вспышки E-TTL II Опции вспышки башмак, брекетинг Экран Размер экрана 3 " Число точек LCD 1040000 Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный Память и интерфейсы Разъемы и интерфейсы Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход Версия USB 2.0 Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC Запись видео и звука Поддержка форматов изображения MJPEG, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, JPEG Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160 Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с Время записи видео 29 минут, 59 секунд Число кадров в секунду при 1280х720 50/60 Число кадров в секунду при 1920x1080 50/60 Число кадров в секунду при 4K (3840x2160) 25/30 Питание Тип аккумуляторов свой собственный Количество аккумуляторов 1 Емкость аккумулятора (количество фотографий) 250 Тип батарейного блока LP-E17 Габариты/Вес Ширина 133 мм Высота 85 мм Толщина 70 мм Вес камеры (без элементов питания) 440 г Вес камеры (с элементами питания) 485 г Дополнительно Расширенные функции GPS, датчик ориентации, функция очистки матрицы Дополнительные опции возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, таймер Материал корпуса металл, металл/пластик, углепластик/ металл Защищенность влагозащита, пылезащита Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние :пробег 23000, Комплектация:сзу,аккумулятор,крышка байонета,коробка Гарантия 90 дней.