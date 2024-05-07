Зеркальный фотоаппарат Canon EOS Rebel SL1 Kit 18-55mm IS STM (EOS 100D) (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075489 Артикул : б/у-РнД К 2024-05-07

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Задать вопрос Причина уценки: Легкие следы использования 17 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140489 Матрица: 18 Мп (эффективных), 18.5 Мп (общих), CMOS, кроп-фактор 1.6,

Чувствительность ISO: 100-6400, может быть расширена до25600;

Диапазон выдержки: 30-1/4000 с;

Байонет: Canon EF/EF-S;

Экран: 3", TFT, 1040000 точек, Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: АКБ, ЗУ, коробка, защитный светофильтр.

Гарантия 90 дней.

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