Зеркальный фотоаппарат Canon EOS Rebel SL1 Kit 18-55mm IS STM (EOS 100D) (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075489
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-07
Причина уценки:
Легкие следы использования
17 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140489
Матрица: 18 Мп (эффективных), 18.5 Мп (общих), CMOS, кроп-фактор 1.6,
Чувствительность ISO: 100-6400, может быть расширена до25600;
Диапазон выдержки: 30-1/4000 с;
Байонет: Canon EF/EF-S;
Экран: 3", TFT, 1040000 точек,
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: АКБ, ЗУ, коробка, защитный светофильтр.
Гарантия 90 дней.
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