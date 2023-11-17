Описание

Canon EOS R6 Mark II полнокадровая беззеркальная камера, которая может снимать видео в формате 4K UHD 60к/с с поддержкой автофокусировки нового поколения Dual Pixel CMOS AF II и с использованием всей ширины полнокадрового сенсора. Все кадры 4K создаются путем передискретизации выходного сигнала датчика 6K, что должно дать прирост в детализации картинки. Камера обладает новым 24,2-мегапиксельным сенсором CMOS с поддержкой Dual Pixel CMOS AF II и процессором DIGIC X (установлен также в камерах EOS R5, EOS R6 и EOS-1D X Mark III). Эта связка позволяет камере делать 40 снимков в секунду в режиме фото. На корпусе камеры также теперь появился специальный переключатель режимов «Фото/Видео». Технология автофокусировки новой камеры позволяет отслеживать объекты с применением улучшенного искусственного интеллекта с глубоким обучением: распознавать людей, транспортные средства (включая самолеты, поезда, автомобили и мотоциклы), животных. Камера имеет самую эффективную в мире стабилизацию изображения — до 8 ступеней выдержки (при использовании комбинации IBIS+ OIS). Фотографы также смогут делать снимки в условиях очень низкой освещенности, фокусируясь при уровне освещенности до -6,5 EV и с возможностью съемки до ISO 102 400. Максимально доступная скорость серийной фотосъемки — до 40 кадров в секунду. Также доступны режимы — 20 и 5 кадров в секунду с электронным затвором, и до 12 кадров в секунду с механическим затвором

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние :5-

Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу:

ул. Красная Пресня, д. 32

м. Улица 1905 года, пешком 5 минут

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.