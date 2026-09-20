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Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Mark II Body (состояние Like New) (б/у)

  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
  • EOS R6 Mark II Body (состояние Like New)
Код товара:УТ-00097458
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-20/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации.
Пробег: 11000 кадров.
S/n: 283121001483
Комплектация: Камера, АКБ, ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.