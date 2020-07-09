Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Kit RF 24-105mm f/4 L IS USM
Код товара : УТ-00061636
Артикул : # 4082C012
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
77
Оптический зум
4.3х
Стабилизатор изображения
в камере + в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с
Размер фотоизображения
5472 x 3648 (3:2), 5152 x 3872 (4:3), 5472 x 3072 (16:9), 3648 x 3648 (1:1)
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
Серийная съемка
электронный затвор: 20 кадров/с, механический затвор: 12 кадров/с (с автофокусом и автоэкспозицией)
Съёмка видео
Битрейт
4K без Canon Log: 120 или 230 Мбит/с (24-30р / 50-60р), 4K с HDR или Log: 170 или 340 Мбит/с, Интервальное 4K: 470 Мбит/с, Full HD: от 12 до 120 Мбит/с
Видеосъемка
4K UHD до 60 кадров/с, Full HD 120 кадров/с, сжатие только IPB (ALL-I для интервальной съемки), субдискретизация 4:2:0 8 бит (H.264) или 4:2:2 10 бит (H.265) на карту памяти, вывод по HDMI 4K 60p 4:2:2 10 бит
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF II, 100% по горизонтали и 100% по вертикали (режим «Лицо + слежение»), 100% по горизонтали и 90% по вертикали в остальных режимах, 1053 области или 5940 точек в ручном режиме (4500 в режиме видео), рабочий диапазон EV -6.5 – 20
Матрица
Датчик изображения
35.9 х 23.9 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 – 102 400, с расширением до ISO 50, ISO 204 800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
20.2
Прочие особенности
Особые характеристики
корпус из магниевого сплава, защита от пыли и влаги
Дата анонса
09.07.2020
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер по 384 зонам: оценочный (связан с точками АФ), частичный (5.8% кадра), точечный (2.9% кадра), центрально-взвешенный
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до 2 м-1 (диоптрии)
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II)
Процессор
Процессор
Digic X
Физические характеристики
Вес
680 г (с аккумулятором и картой памяти), 598 г (только корпус)
Размеры товара
138.4 х 97.5 х 88.4 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Canon и совместимых, X-синхронизация 1/200 с для механического затвора и 1/250 с для механического затвора с электронной передней шторкой
Описание
EOS R6: совершенство во всем
Камера EOS R6, как и EOS R5, обладает всеми великолепными возможностями системы EOS R, позволяя получать идеально резкие фотографии и видео даже при съемке с рук. EOS R6 — это мощная универсальная камера, предлагающая ведущую в своем классе скорость и качество полноразмерного датчика и намного превосходящая требования к любительской и полупрофессиональной съемке любого жанра. Если вы снимаете спортивные соревнования или диких животных, к вашим услугам непрерывная съемка со скоростью до 20 кадр/с1, до 6072 точек автофокусировки с возможностью выбора и режимы следящей автофокусировки на основе алгоритмов глубокого обучения, автоматически распознающих глаза и лица людей или головы животных. Многие из технологий и характеристик CMOS-датчика разрешением 20,1 Мпикс такие же, как в камере EOS-1D X Mark III. Автоматический выбор ISO в диапазоне от 100 до 102 400 позволяет создавать четкие изображения без шума даже при самых неблагоприятных условиях освещенности, например на свадьбах и мероприятиях в закрытых помещениях, что дает пользователю дополнительную гибкость и возможности.
Создатели творческого контента смогут достойно ответить на постоянно возрастающие требования к качеству фото и видео: инновационная камера EOS R6 поддерживает видеозапись в разрешении 4K UHD со скоростью до 59,94 кадр/с за счет избыточной дискретизации изображения, записываемого в разрешении 5,1K. А в режиме Full HD с частотой до 119,88 кадр/с и поддержкой автофокусировки получатся невероятные замедленные видео. Во время записи видео можно использовать шаблон «зебра» для контроля экспозиции — это особенно удобно в ситуациях с высоким риском пересвечивания. Поддержка внутренней записи в форматах 8 бит H.264, 10 бит YCbCr 4:2:2 H.265 и Canon Log открывает широкие возможности послесъемочной обработки.
Электронный видоискатель с диагональю 0,5 дюйма и разрешением 3,69 млн точек обновляет изображение до 120 раз в секунду, обеспечивая минимальную задержку и точное отображение сцены, что идеально подойдет для спортивной съемки. ЖК-экран с диагональю 3 дюйма, разрешением 1,62 млн точек и регулируемым углом наклона позволяет использовать необычные ракурсы. Два слота для карт памяти SD UHS II обеспечивают одновременную запись, в том числе в разных форматах, для максимальной надежности и скорости.