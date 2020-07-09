Описание

EOS R6: совершенство во всем

Камера EOS R6, как и EOS R5, обладает всеми великолепными возможностями системы EOS R, позволяя получать идеально резкие фотографии и видео даже при съемке с рук. EOS R6 — это мощная универсальная камера, предлагающая ведущую в своем классе скорость и качество полноразмерного датчика и намного превосходящая требования к любительской и полупрофессиональной съемке любого жанра. Если вы снимаете спортивные соревнования или диких животных, к вашим услугам непрерывная съемка со скоростью до 20 кадр/с1, до 6072 точек автофокусировки с возможностью выбора и режимы следящей автофокусировки на основе алгоритмов глубокого обучения, автоматически распознающих глаза и лица людей или головы животных. Многие из технологий и характеристик CMOS-датчика разрешением 20,1 Мпикс такие же, как в камере EOS-1D X Mark III. Автоматический выбор ISO в диапазоне от 100 до 102 400 позволяет создавать четкие изображения без шума даже при самых неблагоприятных условиях освещенности, например на свадьбах и мероприятиях в закрытых помещениях, что дает пользователю дополнительную гибкость и возможности.

Создатели творческого контента смогут достойно ответить на постоянно возрастающие требования к качеству фото и видео: инновационная камера EOS R6 поддерживает видеозапись в разрешении 4K UHD со скоростью до 59,94 кадр/с за счет избыточной дискретизации изображения, записываемого в разрешении 5,1K. А в режиме Full HD с частотой до 119,88 кадр/с и поддержкой автофокусировки получатся невероятные замедленные видео. Во время записи видео можно использовать шаблон «зебра» для контроля экспозиции — это особенно удобно в ситуациях с высоким риском пересвечивания. Поддержка внутренней записи в форматах 8 бит H.264, 10 бит YCbCr 4:2:2 H.265 и Canon Log открывает широкие возможности послесъемочной обработки.

Электронный видоискатель с диагональю 0,5 дюйма и разрешением 3,69 млн точек обновляет изображение до 120 раз в секунду, обеспечивая минимальную задержку и точное отображение сцены, что идеально подойдет для спортивной съемки. ЖК-экран с диагональю 3 дюйма, разрешением 1,62 млн точек и регулируемым углом наклона позволяет использовать необычные ракурсы. Два слота для карт памяти SD UHS II обеспечивают одновременную запись, в том числе в разных форматах, для максимальной надежности и скорости.