Описание

Камера Canon EOS R6 идеально подходит для съемки спортивных событий, дикой природы и портретов, а также репортажей и освещения мероприятий как в помещении, так и на улице. C этой быстрой, чувствительной полнокадровой беззеркальной камерой EOS фотографы и видеографы смогут вывести свои творческие возможности на новый уровень и добиваться результатов, настолько же инновационных, насколько и сама камера.

Независимо от того, что и как вы снимаете, благодаря камере EOS R6 вы снова влюбитесь в фотографию. Высокая скорость съемки, чувствительность в условиях слабого освещения, стабилизация изображения, эквивалентная 8 ступеням экспозиции, а также запись видео 4K/60p позволят поймать момент и откроют новые грани вашей визуальной истории.

Быстрее, чем когда-либо. Бесшумно.

Ловите идеальный решающий момент, создавая 20-мегапиксельные фотографии со скоростью до 20 кадров/сек. с бесшумным электронным затвором или со скоростью 12 кадров/сек. с механическим затвором, а также с использованием следящей автофокусировки в обоих случаях.

Лучшее устройство для создания контента

Совершенствуйтесь в видеографии благодаря инновационным возможностям видеосъемки камеры EOS R6. Снимайте превосходные видео в формате 4K/60p с глубиной цвета 10 бит и комплексной автофокусировкой с распознаванием глаз / лиц / тела / животных.

Качество изображения под стать вашим творческим способностям

Наслаждайтесь идеальным балансом разрешения, динамического диапазона и низкого уровня шума. Передовой датчик изображения CMOS 20,1 МП и процессор DIGIC X обеспечивают новый уровень производительности при слабом освещении с максимальным значением чувствительности ISO 102 400 и стабилизацией изображения, эквивалентной 8 ступеням экспозиции.

Интеллектуальная фокусировка для максимальной резкости

Снимайте динамичные сцены уверенно: система Dual Pixel CMOS AF II камеры EOS R6 обеспечивает фокусировку всего за 0,05 сек. Кадр охватывают до 6072 выбираемых областей автофокусировки, распознавая и отслеживая лица и глаза людей, кошек, собак и птиц как в режиме фотосъемки, так и в режиме видеоcъемки.

Камера с возможностью подключения

Камера EOS R6 подключается к мобильным устройствам по Bluetooth и Wi-Fi, поэтому вы можете легко публиковать фотографии для своей аудитории в сети и загружать их в облачный сервис image.canon. Попробуйте удаленно управлять камерой для съемки с альтернативных ракурсов.

Canon Log 3 и видео IPB с низкой скоростью передачи данных

EOS R6 позволяет снимать с помощью Canon Log 1 или Canon Log 3 для сохранения деталей в светлых и темных областях при съемке в условиях высокой контрастности.

Поддержка полного ручного управления объективом

Корректируйте или меняйте положение фокуса вручную в режиме автофокусировки без необходимости переключаться в другой режим. Эта функция, популярная среди пользователей более старых объективов EF USM, была переработана под модели RF, оснащенные новым поколением моторов фокусировки.

Мощная стабилизация изображения для новых способов съемки

Камера EOS R6 оснащена встроенной стабилизацией изображения (IBIS) по пяти осям, которая обеспечивает защиту от сотрясения камеры с эффектом до 8 ступеней экспозиции даже при использовании объективов без встроенных в них оптических стабилизаторов изображения. Датчик со встроенным стабилизатором изображения обеспечивает компенсацию дрожания камеры по следующим осям: поворот, горизонталь и вертикаль, наклон и отклонение, поэтому все объективы EF и RF выигрывают от этой новой 5-осевой коррекции. Однако при установке совместимого объектива RF со стабилизатором системы стабилизации изображения камеры и объектива объединяются, совместно компенсируя дрожание камеры по осям наклона и отклонения и создавая интеллектуальную систему стабилизации изображения, обеспечивающую потрясающий эффект, эквивалентный 8 ступеням экспозиции2.

Новый уровень реалистичности с электронным видоискателем

Электронный видоискатель камеры EOS R6 обновляет изображение с частотой до 120 кадров/сек. и имеет разрешение не менее 3,69 млн точек. Это обеспечивает реалистичную передачу снимаемой сцены с полным погружением в события, будто между вами и вашим объектом нет никаких преград. Конечно, высокотехнологичный электронный видоискатель также позволяет оценивать изменение параметров, например баланса белого, глубины резкости и стиля изображения, чтобы вы всегда могли понять, как будет выглядеть конечное изображение.

Автофокусировка и отслеживание объектов через ИИ с глубинным обучением

Система автофокусировки EOS ITR AF X в камере EOS R6 программируется с использованием ИИ с глубинным обучением, который изначально был разработан для нашей инновационной цифровой зеркальной камеры EOS-1D X Mark III. В режиме распознавания лиц/глаз система точно распознает лица, включая ситуации, когда виден лишь один глаз объекта. Таким образом четкость изображения обеспечивается даже в случае съемки объектов с непредсказуемой траекторией движения при малой глубине резкости. А если человек отвернется от камеры, его голова или тело продолжат оставаться в фокусе, чтобы лицо выглядело четким на фотографии, когда он повернется вновь.

Более того, ИИ с глубинным обучением в EOS R6 может распознавать и отслеживать кошек, собак и птиц, а также фокусироваться на их теле, морде или глазах. Фотографировать дикую природу стало значительно проще; особенно это относится к съемке птиц в полете и схожих объектов. Автофокусировка с помощью этой ведущей в своем классе системы занимает всего 0,05 с, даже при слабом освещении до -6,5 EV, что позволит с уверенностью получать превосходные результаты.

Более мощный аккумулятор

Камера EOS R6 оснащена более мощным новым аккумулятором LP-E6NH, емкость которого приблизительно на 14% больше емкости старой модели LP-E6N. Аккумуляторы LP-E6NH можно заряжать с помощью входящего в комплект зарядного устройства или прямо внутри камеры, подключая ее через интерфейс USB-C 3.1 наряду с адаптером питания Canon PD-E1 или источником питания с возможностью подачи питания (PD). Также с камерой совместима батарейная ручка BG-R10, которая вмещает два аккумулятора и поможет продлить время съемки. Камера EOS R6 совместима со старыми аккумуляторами LP-E6 и LP-E6N, однако при использовании LP-E6 скорость съемки будет снижена, а зарядка этой модели внутри камеры невозможна.