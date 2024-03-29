Беззеркальный фотоаппарат Canon CANON EOS R6 Body (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00074521
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/2
Причина уценки:
5, дефекты отсутствуют. Пробег затвора 1350 кадров
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Объектив в комплекте нет
Байонет Canon RF
Стабилизатор изображения (фотосъемка) двойной
Число мегапикселей матрицы 21.4 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 20.1 МП
Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение 5472 x 3648
Тип матрицы CMOS
Глубина цвета 42 бит/пиксел
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность 100 - 102400 ISO
Скорость быстрой съемки 20 кадров/с
Видоискатель электронный
Число пикселей видоискателя 3690000
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1620000
Экран сенсорный
Интерфейсы подключения Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Максимальная частота кадров видеоролика 120 кадров/с
Время записи видео размер видеофайла 4 Гб или 29 минут
Емкость аккумулятора 510 фотографий
Тип батарейного блока BG-R10
Размер 139x98x88 мм, без объектива
Вес 598 г, без элементов питания; 680 г, с элементами питания, без объектива
Код товара: 139521
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5, дефекты отсутствуют. Пробег затвора 1350 кадров
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, нашейный ремень, коробка
Гарантия 90 дней.