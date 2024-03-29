Беззеркальный фотоаппарат Canon CANON EOS R6 Body (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074521 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/2

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Задать вопрос Причина уценки: 5, дефекты отсутствуют. Пробег затвора 1350 кадров 153 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Объектив в комплекте нет

Байонет Canon RF

Стабилизатор изображения (фотосъемка) двойной

Число мегапикселей матрицы 21.4 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 20.1 МП

Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)

Максимальное разрешение 5472 x 3648

Тип матрицы CMOS

Глубина цвета 42 бит/пиксел

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность 100 - 102400 ISO

Скорость быстрой съемки 20 кадров/с

Видоискатель электронный

Число пикселей видоискателя 3690000

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1620000

Экран сенсорный

Интерфейсы подключения Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Максимальная частота кадров видеоролика 120 кадров/с

Время записи видео размер видеофайла 4 Гб или 29 минут

Емкость аккумулятора 510 фотографий

Тип батарейного блока BG-R10

Размер 139x98x88 мм, без объектива

Вес 598 г, без элементов питания; 680 г, с элементами питания, без объектива

Код товара: 139521

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5, дефекты отсутствуют. Пробег затвора 1350 кадров

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, нашейный ремень, коробка

Гарантия 90 дней.

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