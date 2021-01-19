Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R5C Body
Код товара : УТ-00066052
Артикул : @ 5077C002
348 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Объектив
объективы Canon RF; Canon EF - через адаптер
Стабилизатор изображения
в объективе (при наличии)
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с
Размер фотоизображения
8192 x 5464 (3:2), 7280 x 5464 (4:3), 8192 x 4608 (16:9), 5456 x 5456 (1:1), 1.6 crop: 5088 x 3392
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
Серийная съемка
электронный затвор: 20 кадров/с, механический затвор: 12 кадров/с (с автофокусом и автоэкспозицией)
Съёмка видео
Битрейт
Cinema RAW Light: от 2140 до 144 Мбит/с, XF-AVC: от 810 до 50 Мбит/с, MP4: от 540 до 50 Мбит/с (в зависимости от разрешения и частоты кадров)
Формат записи звука
Cinema RAW Light или XF-AVC: линейный PCM (24 бита / 48 кГц / 4 канала) MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 бит / 48 кГц, 2 канала), линейный PCM (16 бит / 48 кГц, 4 канала)
Видеосъемка
8K до 60 кадров/с (только RAW), 8К 30р (MP4 HEVC), 4К до 120 кадров/с, сжатие IPB, ALL-I (4:2:2, 4:2:0) или без сжатия (Cinema RAW Light)
Фокусировка
Функции автофокуса
фото: Dual Pixel CMOS AF II, видео: Dual Pixel CMOS AF с автофокусировкой на глазах и EOS iTR AF X
Матрица
Датчик изображения
36 x 24 мм CMOS
Светочувствительность
видео: ISO 100 - 25600 с расширением до 102400, фото: ISO 100 - 51200 с расширением до 102400
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
45
Прочие особенности
Особые характеристики
корпус из магниевого сплава, защита от пыли и влаги
Дата анонса
19.01.2021
Комплектация
аккумулятор LP-E6NH, зарядное устройство, шейный ремень, крышка корпуса R-F-5, крышка аккумулятора, интерфейсный кабель USB-C, руководство
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
фото: Оценочный, частичный, точечный, центральный точечный, замер по точке автофокусировки, центрально-взвешенный; видео: стандартный, контровой свет, точечный свет
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до 2 м-1 (диоптрии)
Видоискатель
0.5" (1.3 см) электронный, OLED, 5.76 млн. точек, увеличение прибл. 0.76х,
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
1x слот CFexpress типа B, 1x слот SD/SDHC/SDXC UHS-II (совместим с UHS-I)
Процессор
Процессор
Digic X
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E6NH (обратная совместимость с LP-E6N), зарядка по USB (необходимо зарядное устройство с поддержкой USB PD, 5В 3А)
Физические характеристики
Вес
680 г (только корпус), 770 г (LP-E6NH, карта CFexpress, SD-карта)
Размеры товара
142 x 101 x 111 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Canon и совместимых
Описание
Кинематографичные полнокадровые видео 8K
Снимайте видео кинематографического качества в формате 8K с частотой до 30 кадров/сек. (или 60 кадров/сек. с внешним источником питания), а также 4K и Full HD с супердискретизацией. Кроме того, EOS R5 C позволяет создавать захватывающие видео в формате 4K с частотой до 120 кадров/с.
Потрясающие фотографии с разрешением 45 МП со скоростью до 20 кадров/сек.
Полнокадровый датчик CMOS 45 МП обеспечивает невероятную четкость изображения, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон при серийной съемке со скоростью до 20 кадров/сек. и чувствительностью до ISO 51 200. Автоматический брекетинг экспозиции обеспечивает стабильные параметры экспозиции, а таймер временных интервалов открывает простор творчества при интервальной съемке.
Широкий выбор объективов
Благодаря революционной технологии байонета Canon RF камера EOS R5 C совместима с объективами RF, которые обеспечивают передовые возможности автофокусировки и стабилизации, а также фото- и кинообъективами EF посредством адаптеров крепления EF-EOS R. При работе с анаморфотными объективами поддерживается 2-, 1,8- и 1,3-кратное растягивание. Усовершенствованная электронная система стабилизации по 5 осям идеально работает совместно с оптической стабилизацией объективов или независимо от них, обеспечивая создание максимально плавных видео.
Быстрая, точная и надежная фокусировка
EOS R5 C располагает передовой технологией Canon Dual Pixel CMOS AF с автофокусировкой на глазах и EOS iTR AF X для точного и надежного слежения за лицом/головой/глазами объекта, даже когда он не смотрит в камеру. Инновационная функция Dual Pixel Focus Guide от Canon обеспечивает точное визуальное отображение для создания четких видео с ручной фокусировкой.
Разнообразные профессиональные форматы и инструменты записи
Выберите один из различных форматов внутренней записи, включая три варианта Cinema RAW Light (LT / ST / HQ), XF-AVC, MP4 и даже вывод RAW через HDMI. Снимайте с невероятно широким динамическим диапазоном с помощью Canon Log 3, PQ и HLG, используя профессиональные инструменты, такие как монитор видеосигнала и ложный цвет.
Компактная и легкая конструкция с активным охлаждением
EOS R5 C — это невероятно компактная и легкая камера Cinema EOS. Она оснащена OLED-видоискателем высокого разрешения, ярким 3,2-дюймовым ЖК-экраном и 13 назначаемыми кнопками. Новая система активного охлаждения обеспечивает длительное время записи, а корпус из магниевого сплава гарантирует долговечность при использовании профессионалами.
Широкие возможности подключения
Благодаря поддержке Wi-Fi4, Bluetooth® и многофункциональной площадке для аксессуаров5, а также специальным разъемам для вывода временного кода, подключения микрофона 3,5 мм, наушников, micro-HDMI, синхронизации вспышки и USB-C камера EOS R5 C готова к любым условиям съемки. Кроме того, она поддерживает широкий спектр программных приложений для работы с фотографиями и видео, таких как image.canon, Content Transfer Mobile, Browser Remote и не только.
1 Форсированный режим обеспечивает запись в формате 8K/60P и требует наличия внешнего источника питания.
2 При использовании с адаптерами EOS R.
3 Опции Cinema RAW Light 12 бит до 2,6 Гбит/с
4 Внутренняя сеть Wi-Fi работает только в режиме фотосъемки. Для доступа к сетевому подключению в режиме видео требуется дополнительное устройство WFT-R10.
5 Позволяет использовать внешние аксессуары, такие как адаптер XLR, стереомикрофон и вспышки Speedlite. Несовместима с герметичными вспышками Canon Speedlite.
Запись файлов RAW 8K во внутреннюю память
EOS R5 C поддерживает внутреннюю запись потрясающих видео 8K DCI RAW до 30P (до 60P с внешним источником питания) на карту памяти CFexpress1 и использует всю область полнокадрового датчика изображения для создания кинематографического эффекта. Также доступна функция следящей фокусировки для создания плавных видео профессионального качества. 8K RAW обеспечивает максимальное качество изображения и универсальность: создавайте материалы с изображением в четыре раза качественнее 4K и меняйте параметры, включая баланс белого, уже после съемки с помощью программы Canon Cinema RAW Development или привычного вам приложения для нелинейного монтажа.
Запись в формате 4K 120p HFR
Помимо возможностей 8K камера EOS R5 C позволяет снимать 4K DCI (полный кадр) и 4K UHD с частотой до 120 кадров/сек. с записью звука, автофокусировкой и качеством 4:2:2/10 бит, обеспечивая плавное замедленное воспроизведение с невероятно высоким разрешением. EOS R5 C также оснащена полнокадровым датчиком изображения, который обеспечивает исключительную четкость 4K и Full HD с повышенной точностью цветопередачи, а также низким уровнем шума.
Внутреннее охлаждение для длительной записи
EOS R5 C оснащена системой внутреннего охлаждения благодаря совершенно новой конструкции, которая позволяет рассеивать и отводить тепло через встроенный вентилятор и выходное отверстие в задней части. Эта продуманная конструкция позволяет вести длительную запись в формате 8K на самой компактной и незаметной камере Canon Cinema EOS.
1 Форсированный режим обеспечивает запись в формате 8K/60P и требует наличия внешнего источника питания.