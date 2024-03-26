Описание

Код товара: 139466

Canon EOS R50 - это полупрофессиональный беззеркальный фотоаппарат, предназначенный для фотографов, которые ищут надежное устройство среднего уровня с хорошим сочетанием возможностей и доступности. Он обеспечивает отличное качество изображения и удобство использования, что делает его привлекательным выбором для тех, кто стремится к качественной фотографии без излишней сложности.

Главные технические характеристики:

Разрешение: 20.1 мегапикселя

Датчик изображения: CMOS формата APS-C

Система автофокусировки: Двухпиксельная технология автофокусировки с фазовым обнаружением, 45 точек

Видео: Запись видео в формате 4K UHD (3840 x 2160) с частотой кадров до 30 кадров в секунду

Стабилизация изображения: Встроенная оптическая стабилизация изображения

Скорость съемки: До 7.5 кадров в секунду

Экран: Поворотный сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3.0 дюйма и разрешением 1.04 миллиона точек

Корпус: Легкий и компактный корпус с удобным эргономичным дизайном, устойчивый к пыли и влаге

Соединение: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, HDMI, USB-C, вход для микрофона

Вес: Приблизительно 485 г (только корпус)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: как новый, снимали несколько раз;

Комплектация: коробка,ремень, акб, з/у; 143070010364;

Гарантия 90 дней.