Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R50 + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074466
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-26
Причина уценки:
Как новый, снимали несколько раз.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139466
Canon EOS R50 - это полупрофессиональный беззеркальный фотоаппарат, предназначенный для фотографов, которые ищут надежное устройство среднего уровня с хорошим сочетанием возможностей и доступности. Он обеспечивает отличное качество изображения и удобство использования, что делает его привлекательным выбором для тех, кто стремится к качественной фотографии без излишней сложности.
Главные технические характеристики:
Разрешение: 20.1 мегапикселя
Датчик изображения: CMOS формата APS-C
Система автофокусировки: Двухпиксельная технология автофокусировки с фазовым обнаружением, 45 точек
Видео: Запись видео в формате 4K UHD (3840 x 2160) с частотой кадров до 30 кадров в секунду
Стабилизация изображения: Встроенная оптическая стабилизация изображения
Скорость съемки: До 7.5 кадров в секунду
Экран: Поворотный сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3.0 дюйма и разрешением 1.04 миллиона точек
Корпус: Легкий и компактный корпус с удобным эргономичным дизайном, устойчивый к пыли и влаге
Соединение: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, HDMI, USB-C, вход для микрофона
Вес: Приблизительно 485 г (только корпус)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: как новый, снимали несколько раз;
Комплектация: коробка,ремень, акб, з/у; 143070010364;
Гарантия 90 дней.