Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm + 55-210mm
Код товара : УТ-00066423
Артикул : @ 5811C032
122 990 ₽
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
49 мм (RF-S 18-45mm), 55 мм (RF-S 55-210mm)
Объектив
Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + Canon RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
Оптический зум
2.5х
Стабилизатор изображения
оптический стабилизатор в объективе + дополнительно цифровой стабилизатор при съемке видео
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с
Размер фотоизображения
6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
Серийная съемка
механический затвор с электронной передней шторкой: 12 кадров/с (до 42 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков), электронный затвор: 15 кадрjd/с (до 28 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков в серии)
Интервальная съемка
Нет
Формат файла
HEIF
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Цветовое пространство
sRGB
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цифровой зум
нет
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
HEVC
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.265
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Битрейт
4:2:0 8 бит: 4K HQ 30р: 120 или 60 Мбит/с, Full HD 120p: 120 или 70 Мбит/с, 4:2:2 10 бит (HDR PQ): 4K 30p: 170 / 85 Мбит/с, Full HD 120p: 180 / 100 Мбит/с; 4K 30р цейтраферная съемка: 470 Мбит/с
Формат записи звука
AAC стерео
Видеосъемка
4K HDR PQ 30 кадров/с (без обрезки поля зрения, 6К супердискретизация); Full HD до 120 кадров/с; субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (с гаммой HDR PQ), чистый HDMI выход
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF II, покрытие около 100% кадра; 651 точка АФ (авто), 4503 точек (ручной выбор), распознавание людей, животных (кошки, собаки, птицы), транспорта (автомобили, мотоциклы), освещенность от EV -4
Ручная фокусировка
есть
Матрица
Датчик изображения
22.3 х 14.9 APS-C CMOS
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Прочие особенности
Особые характеристики
корпус частично из алюминиевого сплава, частично из высокопрочного пластика; дистанционное управление: только через мобильное приложение или от компьютера (нет входа для спускового тросика)
Дата анонса
08.02.2023 г
Комплектация
2 объектива, аккумулятор LP-E17, зарядное устройство LC-E17E, ремень EM-200DB, крышка корпуса R-F-5, крышка башмака ER-SC2, кабель питания, документация
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL, 384 зоны: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.8% в центре), точечный (2.9% в центре), усредненный центровзвешенный
Приоритет выдержки
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/-3 EV с шагом 1/3 EV
Брекетинг экспозиции
+/-3 EV с шагом 1/3 EV
Выдержка
механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, длительная от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -3 до +1 диоптрии
Дисплей
2.95" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный; настройка яркости (7 ступеней)
Видоискатель
0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек (1024 х 768 пикселей), увеличение 0.95х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки: 22 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
1 гнездо для карт SD, SDHC, SDXC UHS-I
Подключение к компьютеру
USB 2.0 Type-C
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Разъемы
вход 3.5 мм для микрофона
Процессор
Процессор
Digic X
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E17, 440 / 310 снимков по стандарту CIPA (монитор / видоискатель), зарядка или постоянное питание по USB (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD)
Физические характеристики
Вес
328 г (только корпус), 375 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
116.3 х 85.5 х 68.8 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
мультифункциональный башмак для вспышек Canon EL-5, трансмиттера ST-E10, для других вспышек необходим адаптер Canon AD-E1; X-синхронизация 1/250 с.
Встроенная вспышка
Есть
Страна производства
Страна производства
Тайвань
Описание
- Компактная и легкая, эргономичный выступ для удобного захвата
- Датчик изображения APS-C разрешением 24,2 МП: отличное качество изображения с малой глубиной резкости
- Мощный процессор DIGIC X обеспечивает быструю фокусировку и молниеносную скорость съемки
- Dual Pixel CMOS Auto Focus II: улучшенная система распознавания объектов позволит не упустить ни единого момента
- Удобный для селфи сенсорный экран 3" с регулируемым углом наклона
- Видео в формате UHD 4K 30p: супердискретизация 6K для невероятной детализации
- Видео Full HD 120p: замедляйте воспроизведение в 4 раза
- Скорость серийной съемки 12 кадров/сек. (15 к/с с электронным затвором)
- Микрофонный разъем 3.5 мм для внешних микрофонов
- Умная многофункциональная площадка: позволяет устанавливать совместимые аксессуары без использования кабелей
- Легко настроить в качестве веб-камеры: соединение UVC для высокого качества видеосвязи и Full HD стриминга
- Bluetooth и Wi-Fi: удобное соединение между камерой и мобильным устройством
- Зарядка через USB: удобная зарядка с помощью кабеля USB
Для любых повседневных приключений
Компактная и легкая камера Canon EOS R50 предназначена для активных создателей контента и оснащена сенсорным экраном с регулируемым углом наклона, электронным видоискателем и удобной ручкой, которая обеспечивает эргономичность устройства.
Неповторимый стиль Canon
Обеспечьте превосходную детализацию снимков и управляйте глубиной резкости при съемке портретов, не используя цифровые инструменты-аналоги, — все благодаря датчику высокого разрешения APS-C 24,2 МП.
Мгновенная фокусировка на объекте
Камера EOS R50 с технологией Dual Pixel CMOS AF II распознает и будет отслеживать объект съемки в кадре, будь то статичные или движущиеся люди, животные либо транспорт. Лучший результат гарантирован.
Профессиональная съемка в формате UHD 4K
Снимайте видео с превосходной детализацией в режиме UHD 4K 30p — материалы этого формата создаются с помощью супердискретизации 6K. Раскройте свой творческий потенциал — редактируйте, обрезайте и применяйте масштабирование, получая в итоге качественные материалы Full HD.
Удобный обмен данными и подключение
Ломайте стереотипы, а не творческий процесс. Благодаря поддержке Bluetooth® и Wi-Fi приложение Camera Connect обеспечивает передачу изображений и видео для мгновенной публикации и дистанционной съемки.
Сопряжение по Bluetooth
Технология Bluetooth с низким потреблением энергии* позволяет поддерживать непрерывное соединение между мобильным устройством и камерой для простой активации подключения Wi-Fi**. Выполнить сопряжение камеры с мобильным устройством через Bluetooth очень просто. Если пользователи хотят загрузить и просмотреть изображения или выполнить съемку удаленно в режиме Live View, они могут воспользоваться приложением Camera Connect для установки подключения Wi-Fi между двумя устройствами без необходимости подключения к камере. При использовании только интерфейса Bluetooth® можно применять мобильное устройство в качестве беспроводного пульта ДУ для съемки сцен, требующих дистанционного управления затвором, например групповых селфи.
* Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.
** Смартфон или планшет должны поддерживать Bluetooth версии 4.0 или выше. Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)