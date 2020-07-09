Описание

Разрешение 45 мегапикселей

20 кадров в секунду

Встроенный стабилизатор изображения с эффективностью до 8 ступеней выдержки*

Светочувствительность ISO 100 – 51 200 (с расширением до ISO 50 – 102 400

Внутренняя запись полнокадровых видео 8K RAW 12 бит

Видео 4K 120P без кропа, со всей площади матрицы

Встроенный Wi-Fi и Bluetooth + внешний передатчик Wi-Fi для беспроводной работы на большой дистанции (опция)

5940 положений автофокуса (1053 зоны)

2 разъема для карт памяти: CFexpress и SD UHS-II



Несравненный уровень детализации

Полнокадровый датчик изображения CMOS 45 МП нового поколения обеспечивает исключительную четкость, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон, что делает его идеальным инструментом для работы с нашими передовыми объективами RF.

Полнокадровый датчик изображения CMOS 45 МП и процессор DIGIC X. Исключительная четкость и детализация в любых условиях съемки, даже при нехватке света (с ISO до 51 200).

Функция коррекции освещения портретов и выбора четкости фона. Используйте Dual Pixel RAW для настройки уровня освещенности лиц объектов или делайте задний план более четким при съемке пейзажей.

Высокая четкость, полная концентрация

Dual Pixel CMOS AF II — это сверхбыстрая фокусировка с 5940 положениями автофокуса, которые охватывают 100% области изображения. Эти зоны автофокусировки можно группировать или выбирать по отдельности, перемещая по кадру по мере того, как разворачиваются события. Точки автофокусировки можно выбрать с помощью специального джойстика на задней панели камеры или сенсорного экрана — коснитесь его в режиме Live View или используйте как сенсорную панель, если работаете с видоискателем.

Инновационная интеллектуальная автофокусировка

Автофокусировка этой камеры использует ИИ с глубоким обучением, который впервые был представлен в нашей инновационной камере EOS-1D X Mark III. Это позволяет EOS R5 распознавать и отслеживать лицо и глаза объекта с новыми показателями точности, даже если вы снимаете его сбоку. Если лицо закрыто маской и солнцезащитными очками, камера продолжает распознавать голову и отслеживает ее перемещения. Следящая автофокусировка также распознает головы, глаза и тела собак, кошек и птиц, обеспечивая точный фокус, когда они двигаются, — это первая из камер EOS с такой функцией.

Исключительная скорость, исключительное качество: 20 кадров в секунду

Ни одна другая камера не может сравниться с EOS R5. Создавайте полнокадровые изображения 45 МП с высокой скоростью 20 кадров/с. в полной тишине и со следящей автофокусировкой. А для особых случаев доступен механический затвор, обеспечивающий ведущую в своем классе скорость съемки 12 кадров/с.

Электронный видоискатель 5.7 млн. точек с частотой обновления 120 Гц

EOS R5 оснащена электронным видоискателем, который столь технологичен, что кажется, будто между вами и объектом съемки отсутствуют какие-либо преграды. Разрешение 5,76 млн точек, охват 100% области датчика и частота обновления 120 Гц позволят вам полностью погрузиться в съемочный процесс и использовать функцию предварительного просмотра будущих изображений еще до их создания.

Устанавливаем новые стандарты в видеографии… вновь и вновь

Мы одними из первых внедрили функцию видеосъемки в цифровые зеркальные фотокамеры и разрабатываем известную по всему миру линейку камер для кинопроизводства Cinema EOS и сопутствующих объективов, поэтому нам удалось добиться того, что камера EOS R5 располагает рядом особых возможностей для съемки видео. Записывайте видео RAW 12 бит на внутренние носители с разрешением 8K или создавайте ролики 4K (4:2:2 10 бит) с частотой до 120 кадров/сек. для исключительных эффектов замедленного воспроизведения. Все это с полным охватом области полнокадрового датчика изображения, что обеспечивает по-настоящему кинематографичный эффект. Dual Pixel CMOS AF II с распознаванием лиц и глаз обеспечит высокую четкость изображений и позволит создавать эффектные переводы фокуса при работе в любых режимах съемки видео.

Передовое беспроводное подключение, меняющее рабочий процесс

Камера EOS R5 использует непрерывное подключение Bluetooth с низким энергопотреблением для постоянного обмена данными с мобильными устройствами. EOS R5 быстро устанавливает высокоскоростные подключения Wi-Fi благодаря встроенному двухдиапазонному модулю Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц с поддержкой протокола 802.11a/b/g/n/ac. Просто откройте приложение Canon Camera Connect, чтобы камера быстро подключилась к смартфону — такое подключение позволит вам просматривать и переносить изображения, а также использовать функции дистанционной съемки.

FTP и FTPS, дистанционное подключение для профессионалов

Для профессиональных фотографов, которым необходимо быстро и безопасно отправлять фотографии клиентам непосредственно со съемок, EOS R5 предлагает передачу файлов по FTP и FTPS с использованием встроенного Wi-Fi. FTP можно настроить на камере или автономно через EOS Utility с сохранением до 10 наборов предустановок для мгновенного соединения. Для дистанционного подключения на большой дистанции (спортивные стадионы, скрытая съемка живой фауны) дополнительно приобретаемая ручка Wi-Fi WFT-R10 оснащена разъемом Gigabit Ethernet для проводного подключения и антеннами MIMO для увеличения радиуса действия сети Wi-Fi и усиления сигнала. Также мы добавили безопасную передачу изображений через SFTP.

Подробнее о Dual Pixel RAW:

Каждый из пикселей 45-мегапиксельного датчика изображения EOS R5 состоит из двух светочувствительных элементов. В режиме Dual Pixel RAW при создании изображения создается сразу два изображения, одно с помощью левых элементов, другое — с помощью правых. Путем сравнения немного отличающихся версий изображения в файле RAW формируется карта глубины, которая позволяет вносить корректировки уже после создания изображения благодаря наличию 3D-данных. Настройка Dual Pixel RAW осуществляется в бесплатном ПО Canon Digital Photo Professional. В EOS R5 доступны новые функции — коррекция освещения портретов и выбор четкости фона.

Коррекция освещения портретов (в камере)

Эта новая функция меняет освещение лиц объектов портретной съемки. Интенсивность, рассеивание и направление света можно изменить на этапе постобработки для управления глубиной и положением теней, что можно сравнить с эффектом отражателя.

Выбор четкости фона (в камере)

Выборочно повышайте уровень четкости фона в меню редактирования RAW на камере — отличная функция для пейзажной съемки, где бывает трудно добиться четкости по всему изображению.

Микро-подстройка изображения (в ПО Digital Photo Professional)

В бесплатной программе Digital Photo Professional точку максимальной четкости можно немного сместить от выбранной на момент создания кадра. Это очень поможет портретным фотографам, которые хотят точно настраивать уровни четкости, например когда глаза объекта оказались не в полном фокусе.

Сдвиг боке (в ПО Digital Photo Professional)

С помощью оптимизатора Dual Pixel RAW в нашей программе DPP вы можете настроить внешний вид областей изображения, находящихся вне фокуса, сместив перспективу изображения по всему кадру.

Устранение бликов и двоения (в ПО Digital Photo Professional)

Еще одна функция оптимизатора Dual Pixel RAW в программе DPP, которая помогает убрать с изображения артефакты, которые появились из-за наличия в кадре источника яркого света. Изображения с левой и правой групп элементов сравниваются и выборочно меняются, чтобы свести к минимуму или полностью убрать блики и двоение.

Подробнее о возможностях видеосъемки:

С EOS R5 вы сможете выбрать один из режимов съемки 8K:

12-битный RAW

10-битный 4:2:2 MP4/H.265

8-битный 4:2:0 MP4/H.265

Выбирайте соотношение сторон DCI и UHD, метод сжатия ALL-I или IPB, а также функции Canon Log или HDR PQ. Для выбора доступны следующие значения частоты кадров — 23.98, 24, 25 и 29.97p — которые помогут добиться желаемого вида видеоматериалов. Для записи 8K RAW или 8K 4:2:2 10 бит необходимы карты памяти CFExpress, 8K 4:2:0 можно записывать на высокоскоростные карты памяти SD UHS-II V90. Также доступна параллельная запись 8К и 4K Proxy для удобства обработки.

Создавайте полнокадровые материалы 4K DCI и 4K UHD с частотой до 120 кадров/сек. (119,88) с субдискретизацией 4:2:2 10 бит, чтобы затем использовать эффект плавного замедленного воспроизведения с высоким разрешением. При съемке с частотой до 59,94 кадров/сек. вы сможете выбрать режим с кроп-фактором 1,6x, что позволяет, к примеру, использовать APS-C оптику, а также обеспечивает максимально быстрое считывание (минимальный «rolling-shutter» эффект).

Супердискретизация. Режим 4K HQ, в котором доступна частота кадров до 30p, позволяет использовать 8К оверсэмплинг с выводом в 4К прямо внутри камеры в момент записи, что обеспечивает невероятный для 4К формата уровень детализации.

Для формата 4K/60p доступен вывод через HDMI, что позволяет использовать внешние устройства записи и дает возможность одновременной внутренней/внешней записи материалов.