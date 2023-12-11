Описание

Код товара: 136992

Что и как бы вы ни снимали, EOS R5 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал совершенно по-новому. Создавайте потрясающие фотографии с разрешением 45 мегапикселей со скоростью до 20 кадров/сек.* или кинематографичные 12-битные видео 8K RAW с полным охватом области датчика изображения. Современная система автофокусировки использует искусственный интеллект и глубинное обучение, в то время как встроенная стабилизация изображения работает в сочетании со стабилизатором в объективе, обеспечивая компенсацию сотрясения камеры до 8 ступеней* выдержки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.