Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R5 Body (состояние Like New) (б/у)
Код товара : УТ-00071992
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-11
Причина уценки:
Как новый
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136992
Что и как бы вы ни снимали, EOS R5 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал совершенно по-новому. Создавайте потрясающие фотографии с разрешением 45 мегапикселей со скоростью до 20 кадров/сек.* или кинематографичные 12-битные видео 8K RAW с полным охватом области датчика изображения. Современная система автофокусировки использует искусственный интеллект и глубинное обучение, в то время как встроенная стабилизация изображения работает в сочетании со стабилизатором в объективе, обеспечивая компенсацию сотрясения камеры до 8 ступеней* выдержки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Как новый
Комплектация: Полная в родной коробке
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.