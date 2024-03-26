Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R5 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074441 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-26/1

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Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой Формат матрицы Full frame Максимальное разрешение записи видеоролика 8192x4320 Байонет Canon RF Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный Код товара: 139441 Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- Комплектация: Фотокамера, крышка байонета, ЗУ, аккумулятор, ремешок, органайзер кабельный, коробка. Shutter Count >20000 Гарантия 90 дней. Задать вопрос Причина уценки: Бытовые загрязнения Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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