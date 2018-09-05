Новый уровень творчества благодаря инновационным технологиям

Благодаря конструкции объектива, разработанной для потребностей отрасли в будущем, EOS R совместима с линейкой Canon EOS R, которая открывает новую эру. Эти объективы предназначены для работы на оптимальном расстоянии от полнокадрового датчика. Сочетание оптики высокой производительности и крепления RF открывает новые горизонты для креативной съемки благодаря передовым оптическим компонентам и усовершенствованной обработке изображений при съемке фотографий и видео.

Более высокий уровень детализации благодаря улучшенным стандартам качества в фотографии и видео

EOS R оснащена полнокадровым 30,3-мегапиксельным датчиком изображения с технологией Dual Pixel CMOS AF, который обеспечивает точную автофокусировку благодаря улучшенной системе определения фаз, представляющей пользователю на выбор 5655 положений автофокусировки*. Изображения и видео записываются со всеми нюансами детализации, цветопередачи и динамического диапазона благодаря высокопроизводительному процессору DIGIC 8 и встроенному цифровому оптимизатору объектива.

*На малой площади в режиме одноточечной автофокусировки

Возможности для использования объективов EF и EF-S, вспышки Speedlite, аксессуаров EOS, а также инновационной оптики RF

Одним из преимуществ системы EOS является большой выбор объективов EF, аксессуаров и вспышек, которые совместимы с EOS R. Фотографы и видеографы, у которых уже есть объективы EF и EF-S, смогут использовать их вместе с EOS R благодаря линейке адаптеров крепления EF-EOS R, которые позволяют устанавливать имеющиеся объективы без снижения скорости работы и без потери качества*. Линейка вспышек Canon Speedlite позволит добиться желаемого освещения, а объективы системы EOS R, специально разработанные для EOS R, откроют перед вами мир творческих возможностей.

* Информация содержится в технических характеристиках

Камера, созданная специально для вас: улучшенная эргономика и быстрый отклик

EOS R оснащена привычной и удобной рукояткой камеры EOS, обладает высоким уровнем индивидуальной настройки, превосходной защитой от погодных условий и экраном с регулируемым углом наклона. Эти характеристики делают ее камерой, созданной для пользователя, которому важна скорость работы. Многофункциональная сенсорная панель позволяет легко изменять настройки в широком диапазоне параметров, а режим Fv (автоэкспозиция с гибким приоритетом) позволяет использовать полностью ручное или автоматическое управление для выдержки, диафрагмы или ISO, а также компенсировать экспозицию с помощью поворота диска.

Интеллектуальные возможности подключения для передачи и публикации ваших снимков и видео

Камера EOS R была разработана для фотографов и видеографов, которые часто путешествуют. Постоянное подключение по Bluetooth позволяет выполнять сопряжение со смартфоном и записывать GPS-данные в изображения, а приложение Canon Camera Connect открывает более широкие возможности для творчества и удаленной съемки. EOS R также можно подключить к компьютеру через USB 3.1 или по Wi-Fi для мгновенного просмотра изображений, что делает его идеальным инструментом при работе в студии.

Потрясающее качество видео в формате 4K с технологией Dual Pixel CMOS AF, цифровой стабилизацией видео Movie Digital IS, 10-битным выходом и Canon Log

Камера EOS R понравится видеографам не меньше, чем фотографам. Управление аудио, экран с регулируемым углом наклона, ручное усиление контуров фокусировки и совместимость с объективами EF и EF-S с помощью адаптера делают эту камеру полноценным инструментом для видеосъемки. Потрясающее качество видео в формате 4K через выход HDMI в 10-битном формате, который обеспечивает высочайшую производительность и возможности цветокоррекции. Камера EOS R оснащена Canon Log — это настройка записи, которая обеспечивает съемку видео с нейтральной контрастностью с динамическим диапазоном до 12 ступеней при ISO 400, что позволяет выполнять послесъемочную обработку для коррекции цвета и детализации в темных и светлых участках кадра. Кроме того, усовершенствованный режим цифровой стабилизации Movie Digital IS выполняет стабилизацию изображения по 5 осям, что обеспечивает плавную видеозапись без дрожания камеры.

Крепление RF

Основа системы EOS R и камеры EOS R — крепление объектива с коротким задним отрезком и широким диаметром, разработанное для максимизации возможностей конструирования оптики. Эти параметры позволили инженерам Canon разработать объективы с принципиально новой конструкцией. Крепление EOS R также позволяет быстрее передавать данные через 12-контактный коннектор, что означает более быструю автофокусировку и обработку изображения с помощью цифрового оптимизатора объектива, данные которого хранятся в самом объективе.

Многофункциональная сенсорная панель

EOS R представляет новый интерфейс управления на задней панели камеры, который позволяет настраивать параметры съемки без необходимости отводить взгляд от видоискателя. С помощью емкостной сенсорной области на панели управления можно настроить три отдельных жеста для активации набора настраиваемых функций, таких как автофокусировка, баланс белого или ISO. Сенсорную панель можно использовать так же, как и традиционное колесо управления, но панель позволяет работать в тихом режиме, а также обеспечивает полную защиту от погодных условий.

Тихая съемка

EOS R — первая камера Canon, которая обеспечивает тихую съемку с помощью электронного затвора. Это позволяет фотографировать в сложных ситуациях, когда любой шум может помешать съемочному процессу. Когда снимок сделан, тонкая белая рамка по краям видоискателя сигнализирует, что изображение было записано*. Этот режим, в сочетании с экраном с регулируемым углом наклона, позволяет получить максимально естественные кадры.

* при выпуске будет доступна только покадровая съемка, возможность непрерывной тихой съемки станет доступна в 2019 г.

Невероятно быстрая автофокусировка даже при слабом освещении

EOS R предлагает новый уровень скорости автофокусировки для полнокадровых беззеркальных камер: фокусировка на объекте всего за 0,05 сек.*. При использовании объектива RF 50mm f/1.2 L USM камера EOS R поддерживает фокусировку в условиях слабого освещения до -6EV. Использование в сочетании с электронным видоискателем с имитацией экспозиции позволяет видеть и точно фокусироваться в условиях очень слабого освещения — как при свете полумесяца.

* По состоянию на 5 сентября 2018 г. Применялась собственная методика измерения с соблюдением рекомендаций CIPA и с использованием объектива RF 24-105mm f/4 L IS USM с фокусным расстоянием 24 мм и покадровой автофокусировкой

Режим Fv

EOS R представляет новый впечатляющий режим съемки. Режим автоэкспозиции с гибким приоритетом (Fv) позволяет использовать полностью ручное или автоматическое управление для выдержки, диафрагмы или ISO, а также компенсировать экспозицию с помощью поворота диска. Режим Fv позволяет начать съемку, когда каждый параметр находится в автоматическом режиме, аналогично программному режиму (P), и регулировать каждый параметр по отдельности в ходе работы. Этот режим позволяет легко переключаться с управления диафрагмой к регулировке выдержки без необходимости изменения режимов экспозиции, а также вновь быстро возвращаться к автоматическому режиму нажатием одной кнопки. С режимом Fv нет необходимости использовать P, Tv, Av или даже ручной режим, поскольку теперь можно использовать все эти режимы одновременно: Fv позволяет варьировать степень контроля и сбрасывать настройки до автоматического управления.