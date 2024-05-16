Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075666 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-16-2

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потёртости на камере. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 140666 Тип камерыЖ беззеркальная со сменной оптикой

БайонетЖ Canon RF

Число эффективных мегапикселей матрицы: 30.3

Физический размер матрицы: 36 x 24 мм

Тип матрицы: CMOS Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, коробка. Пробег: 78000 кадров.

Гарантия 90 дней.

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