Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075666
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-16-2
Причина уценки:
Незначительные потёртости на камере.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140666
Тип камерыЖ беззеркальная со сменной оптикой
БайонетЖ Canon RF
Число эффективных мегапикселей матрицы: 30.3
Физический размер матрицы: 36 x 24 мм
Тип матрицы: CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, коробка.
Пробег: 78000 кадров.
Гарантия 90 дней.
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