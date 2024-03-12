Беззеркальный фотоаппарат Canon Canon EOS R Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073912 Артикул : б/у-НМ 2024-03-12

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Задать вопрос Причина уценки: нет байонетной крышки, потертости. Пробег до замены затвора 63т.кадров, после - 10 кадров. 125 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138912 Тип матрицы: CMOS

Разрешение матрицы (Мп): 30.3

Максимальное разрешение снимков: 6720 x 4480

Светочувствительность, ISO: 50 - 3200, Auto ISO

Диапазон выдержки: 30 - 1/8000

Разрешение видеозаписи: 1920x1080

Байонет: Canon RF

Используемые карты памяти: SD, SDHC, SDXC

Высота (мм): 136

Ширина (мм): 98

Толщина (мм): 84

Вес (г): 660 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: нет байонетной крышки, потертости. Пробег до замены затвора 63т.кадров, после - 10 кадров.

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: 391022000239

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220) с адаптером, ремень, наглазник, коробка.

Гарантия 90 дней.

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