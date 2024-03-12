Беззеркальный фотоаппарат Canon Canon EOS R Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073912
Артикул : б/у-НМ 2024-03-12
Причина уценки:
нет байонетной крышки, потертости. Пробег до замены затвора 63т.кадров, после - 10 кадров.
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Описание
Код товара: 138912
Тип матрицы: CMOS
Разрешение матрицы (Мп): 30.3
Максимальное разрешение снимков: 6720 x 4480
Светочувствительность, ISO: 50 - 3200, Auto ISO
Диапазон выдержки: 30 - 1/8000
Разрешение видеозаписи: 1920x1080
Байонет: Canon RF
Используемые карты памяти: SD, SDHC, SDXC
Высота (мм): 136
Ширина (мм): 98
Толщина (мм): 84
Вес (г): 660
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: нет байонетной крышки, потертости. Пробег до замены затвора 63т.кадров, после - 10 кадров.
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Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220) с адаптером, ремень, наглазник, коробка.
Гарантия 90 дней.
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