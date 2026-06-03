Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00094373 Артикул: б/у-БУМ 2026-06-03/4 Код товара: УТ-00094373 Артикул: б/у-БУМ 2026-06-03/4 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Canon EOS M6 Kit Silver 15-45mm IS STM (состояние 5) Код товара: 159373 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: легкие следы эксплуатации.

Пробег: 13228 кадров.

S/n: 663032001317

Комплектация: камера, аккумулятор, объектив, крышки, зарядка, коробка, инструкция.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Описание Canon EOS M6 Kit Silver 15-45mm IS STM (состояние 5) Код товара: 159373 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: легкие следы эксплуатации.

Пробег: 13228 кадров.

S/n: 663032001317

Комплектация: камера, аккумулятор, объектив, крышки, зарядка, коробка, инструкция.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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