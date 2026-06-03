Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00094373
Артикул:б/у-БУМ 2026-06-03/4
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Canon EOS M6 Kit Silver 15-45mm IS STM (состояние 5)
Код товара: 159373
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: легкие следы эксплуатации.
Пробег: 13228 кадров.
S/n: 663032001317
Комплектация: камера, аккумулятор, объектив, крышки, зарядка, коробка, инструкция.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.