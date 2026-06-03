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Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-) (б/у)

  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • EOS M6 Kit Silver 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094373
Артикул:б/у-БУМ 2026-06-03/4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Canon EOS M6 Kit Silver 15-45mm IS STM (состояние 5)

Код товара: 159373

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: легкие следы эксплуатации.
Пробег: 13228 кадров.
S/n: 663032001317
Комплектация: камера, аккумулятор, объектив, крышки, зарядка, коробка, инструкция.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.