Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 Mark II Kit EF-M 18-150mm IS STM, черный
Код товара : УТ-00061593
Артикул : # 4728C017
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
55
Объектив
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
Оптический зум
8.3х
Стабилизатор изображения
оптический IS (Dynamic IS с совместимыми объективами) + цифровая стабилизация
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с, пользовательский
Размер фотоизображения
6000 х 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К
Серийная съемка
до 10 кадров/с (фиксированная автофокусировка, до 36 кадров в JPEG или 10 в RAW), до 7.4 кадров/с (следящая фокусировка, 47 кадров в JPEG)
Съёмка видео
Битрейт
4К: 120 Мбит/с
Формат записи звука
MPEG-4 AAC-LC (стерео)
Видеосъемка
4K 24 или 25 кадров/с (дополнительный кроп-фактор 1.5х)
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF: 143 / 99 точек, в зависимости от настроек, определение лиц, глаз (в фото и видео), рабочий диапазон от -4 до 18 EV (с объективом EF-M 32mm f/1.4 STM)
Матрица
Датчик изображения
22.3 x 14.9 мм CMOS (APS-C)
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 25600, видео 4K: ISO 100 - 6400, видео Full HD: ISO 100 - 12800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.1
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2020
Комплектация
аккумулятор LP-E12, зарядное устройство со шнуром питания, ремень, крышка камеры
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер: оценочный (384 зоны), частичный по центру (5.8%), центровзвешенный усредненный, точечный (2.9%)
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
0.39" (1 см) OLED. прибл. 2.36 млн. точек. вынесенная окулярная точка 22 мм, датчик глаза
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
Процессор
Процессор
Digic 8
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E12, приблизительно 250 кадров по стандарту CIPA (305 кадров в режиме Live View), съемка 4К: прибл. 95 минут, съемка Full HD: до 130 минут
Физические характеристики
Вес
387г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
116.3 х 88.1 х 58.7 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Canon Speedlite серии EX и совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
- 24,1-мегапиксельный датчик изображения APS-C: великолепные изображения и видео с малой глубиной резкости
- Видеосъемка в формате Full HD 60p с Dual Pixel AF: превосходное качество видео с непрерывной автофокусировкой
- Режимы 4K и вертикальной съемки: для съемки особых проектов
- Прямые трансляции на YouTube*: транслируйте потоковое видео для своих подписчиков через Wi-Fi
- Съемка со скоростью 10 кадров/с: создавайте динамичные сюжеты и сохраняйте мимолетные мгновения
- Использование в качестве веб-камеры : потрясающее качество изображения при работе с EOS Webcam Utility
- Фокусировка в темноте: автофокусировка при очень слабом освещении до -4EV
Видео и фото, которые понравятся вашей аудитории
Оцените результаты более высокого уровня с малой глубиной резкости, фильмы с прекрасной картинкой и звучанием, а также прямые трансляции высокого качества*. Создавайте видео в разрешении 4K и фотографии со скоростью до 10 кадров/сек.
Простое и удобное подключение к смартфону
Транслируйте контент напрямую на YouTube по Wi-Fi* и быстро переносите фотографии и видео на мобильные устройства в беспроводном режиме. Вывод HDMI-сигнала без сжатия позволяет подключаться к картам захвата для создания качественной трансляции.
* Требуется беспроводное подключение к Интернету со скоростью не менее 6 Мбит/с, а также учетная запись YouTube, имеющая не менее 1000 подписчиков
Интеллектуальные технологии для творчества
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Снимайте так, как удобно вам
Компонуйте кадр с помощью универсального экрана с регулируемым углом наклона или высококачественного электронного видоискателя. Меняйте объективы, чтобы изменить перспективу и стиль, а также устанавливайте микрофон и вспышку Speedlite.
Захватывающий контент, который легко снимать
Плавная система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF с отслеживанием лиц и глаз обеспечивает четкую фокусировку на объектах. Сенсорные элементы управления и функция автоспуска видео позволяют без труда создавать материалы для видеоблога и вести трансляции
Автоспуск для видео
Многие записи в видеоблоге начинаются с того, что человек убирает руку, закрывающую половину кадра после нажатия кнопки записи. Автоспуск для видео решает эту проблему, позволяя занять нужное положение для создания профессиональных видео.
Транскодирование видео по Wi-Fi
Преобразование видеоконтента из одного формата в другой (процесс под названием транскодирование) является важной частью подготовки видео для онлайн-аудитории. Как правило, мы создаем высококачественные материалы с помощью камеры и преобразуем их в файлы меньшего размера, чтобы ваша аудитория могла увидеть их быстрее. Для транскодирования обычно требуется компьютер, но с камерой EOS M50 Mark II это можно сделать автоматически, так как отснятый материал передается на мобильное устройство по Wi-Fi. Это ускоряет беспроводной рабочий процесс, сокращая время, необходимое для подготовки видеофайла к загрузке и демонстрации онлайн-аудитории. Оригинальный файл более высокого качества остается на карте памяти камеры для редактирования на ПК/Mac.