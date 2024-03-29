Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 Mark II Kit EF-M 15-45mm IS STM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074505 Артикул : б/у-НМ 2024-03-29

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 59 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139505 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

ef-m

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.1 МП

Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.6

Чувствительность 100 - 25600 ISO

Расширенные режимы ISO ISO51200

Скорость быстрой съемки 10 кадров/с

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 2360000

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Экран поворотный, сенсорный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Максимальная частота кадров видеоролика 120 кадров/с

Время записи видео 29 минут, 59 секунд

Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25 кадров/с при разрешении 3840x2160

Емкость аккумулятора 305 фотографий

Габариты/Вес

Размер 116.3x88.1x58.7 мм, без объектива, вес (с картой памяти и аккумулятором) 387 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 304054004022/266208006225

Комплектация: заводская комплектация.

Гарантия 90 дней.

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