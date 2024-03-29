Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 Mark II Kit EF-M 15-45mm IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074505
Артикул : б/у-НМ 2024-03-29
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 139505
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
ef-m
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.1 МП
Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм)
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.6
Чувствительность 100 - 25600 ISO
Расширенные режимы ISO ISO51200
Скорость быстрой съемки 10 кадров/с
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 2360000
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Экран поворотный, сенсорный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Максимальная частота кадров видеоролика 120 кадров/с
Время записи видео 29 минут, 59 секунд
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25 кадров/с при разрешении 3840x2160
Емкость аккумулятора 305 фотографий
Габариты/Вес
Размер 116.3x88.1x58.7 мм, без объектива, вес (с картой памяти и аккумулятором) 387 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 304054004022/266208006225
Комплектация: заводская комплектация.
Гарантия 90 дней.