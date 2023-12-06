Описание

Код товара: 136939

Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Формат матрицы APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Байонет Canon EF-M

Объектив в комплекте есть

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 304054004024/266208022855

Комплектация: аккумулятор, наглазник, з/у, ремень, коробка, передняя крышка на объектив, документы

Гарантия от 14 до 90 дней.