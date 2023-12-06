Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 Mark II Kit Black + EF-M 15-45mm IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071939
Артикул : б/у-НМ 2023-12-06
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136939
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Байонет Canon EF-M
Объектив в комплекте есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 304054004024/266208022855
Комплектация: аккумулятор, наглазник, з/у, ремень, коробка, передняя крышка на объектив, документы
Гарантия от 14 до 90 дней.