Описание

24,1-мегапиксельный датчик изображения APS-C: великолепные изображения и видео с малой глубиной резкости

Видеосъемка в формате Full HD 60p с Dual Pixel AF: превосходное качество видео с непрерывной автофокусировкой

Режимы 4K и вертикальной съемки: для съемки особых проектов

Прямые трансляции на YouTube*: транслируйте потоковое видео для своих подписчиков через Wi-Fi

Съемка со скоростью 10 кадров/с: создавайте динамичные сюжеты и сохраняйте мимолетные мгновения

Использование в качестве веб-камеры : потрясающее качество изображения при работе с EOS Webcam Utility

Фокусировка в темноте: автофокусировка при очень слабом освещении до -4EV

Видео и фото, которые понравятся вашей аудитории

Оцените результаты более высокого уровня с малой глубиной резкости, фильмы с прекрасной картинкой и звучанием, а также прямые трансляции высокого качества*. Создавайте видео в разрешении 4K и фотографии со скоростью до 10 кадров/сек.

Простое и удобное подключение к смартфону

Транслируйте контент напрямую на YouTube по Wi-Fi* и быстро переносите фотографии и видео на мобильные устройства в беспроводном режиме. Вывод HDMI-сигнала без сжатия позволяет подключаться к картам захвата для создания качественной трансляции.

* Требуется беспроводное подключение к Интернету со скоростью не менее 6 Мбит/с, а также учетная запись YouTube, имеющая не менее 1000 подписчиков

Интеллектуальные технологии для творчества

Интеллектуальные технологии автоматически сохраняют атмосферу события даже при сложном освещении. Настраиваемые стили изображения позволяют создавать материалы в узнаваемом стиле.

Снимайте так, как удобно вам

Компонуйте кадр с помощью универсального экрана с регулируемым углом наклона или высококачественного электронного видоискателя. Меняйте объективы, чтобы изменить перспективу и стиль, а также устанавливайте микрофон и вспышку Speedlite.

Захватывающий контент, который легко снимать

Плавная система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF с отслеживанием лиц и глаз обеспечивает четкую фокусировку на объектах. Сенсорные элементы управления и функция автоспуска видео позволяют без труда создавать материалы для видеоблога и вести трансляции

Автоспуск для видео

Многие записи в видеоблоге начинаются с того, что человек убирает руку, закрывающую половину кадра после нажатия кнопки записи. Автоспуск для видео решает эту проблему, позволяя занять нужное положение для создания профессиональных видео.

Транскодирование видео по Wi-Fi

Преобразование видеоконтента из одного формата в другой (процесс под названием транскодирование) является важной частью подготовки видео для онлайн-аудитории. Как правило, мы создаем высококачественные материалы с помощью камеры и преобразуем их в файлы меньшего размера, чтобы ваша аудитория могла увидеть их быстрее. Для транскодирования обычно требуется компьютер, но с камерой EOS M50 Mark II это можно сделать автоматически, так как отснятый материал передается на мобильное устройство по Wi-Fi. Это ускоряет беспроводной рабочий процесс, сокращая время, необходимое для подготовки видеофайла к загрузке и демонстрации онлайн-аудитории. Оригинальный файл более высокого качества остается на карте памяти камеры для редактирования на ПК/Mac.