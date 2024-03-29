Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 Mark II Kit Black 15-45mm IS STM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074555 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-29

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 57 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139555 Фотокамера с поддержкой сменных объективов

байонет: Canon EF-M

матрица: 25.8 МП (APS-C)

выдержка: 0.00 - 30 с

чувствительность: 100 - 3200 ISO , AutoISO

съемка видео: 4K

поворотный сенсорный экран 3"

карты памяти: SDHC, Secure Digital, SDXC

интерфейсы: Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC, микрофонный вход Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень, инструкция, коробка.

Гарантия 90 дней.

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