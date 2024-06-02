Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076096 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-02

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации 62 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141096 Основные характеристики:

Матрица — КМОП 22,3 × 14,9 мм (кроп-фактор 1,6);

Разрешение — 6000 × 4000 (25,8 млн пикселей);

Диапазон ISO — 100 – 25 600 с шагом 1/3 ступени. Доступно расширение ISO до 51200

Фокусировка — автоматическая, зональная, одноточечная

Серийная съёмка — 10 кадров в секунду

Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 1 040 000 пикселов;

Размеры — 116 × 88 × 59 мм;

Вес — 387 г (корпус);

Батарея — литий-ионный аккумулятор lp-e12 Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5-

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, объектив, коробка. Пробег: 15500 кадров

Гарантия 90 дней.

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