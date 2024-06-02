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    Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076096

    Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-02

    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)
    • EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-)

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    Причина уценки:

    Незначительные следы эксплуатации

    62 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141096

    Основные характеристики:
     Матрица — КМОП 22,3 × 14,9 мм (кроп-фактор 1,6);
     Разрешение — 6000 × 4000 (25,8 млн пикселей);
     Диапазон ISO — 100 – 25 600 с шагом 1/3 ступени. Доступно расширение ISO до 51200
     Фокусировка — автоматическая, зональная, одноточечная
     Серийная съёмка — 10 кадров в секунду
     Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 1 040 000 пикселов;
     Размеры — 116 × 88 × 59 мм;
     Вес — 387 г (корпус);
     Батарея — литий-ионный аккумулятор lp-e12

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.

    Состояние : 5-
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, объектив, коробка.

    Пробег: 15500 кадров
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.