Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 II Kit 15-45mm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076096
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-02
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 141096
Основные характеристики:
Матрица — КМОП 22,3 × 14,9 мм (кроп-фактор 1,6);
Разрешение — 6000 × 4000 (25,8 млн пикселей);
Диапазон ISO — 100 – 25 600 с шагом 1/3 ступени. Доступно расширение ISO до 51200
Фокусировка — автоматическая, зональная, одноточечная
Серийная съёмка — 10 кадров в секунду
Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 1 040 000 пикселов;
Размеры — 116 × 88 × 59 мм;
Вес — 387 г (корпус);
Батарея — литий-ионный аккумулятор lp-e12
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, объектив, коробка.
Пробег: 15500 кадров
Гарантия 90 дней.