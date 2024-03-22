Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 Body (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074387 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-22/03

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости, немного отклеивается резинка 32 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139387 Байонет Canon EF-M

Число эффективных мегапикселей матрицы 25.8 МП

Размер APS-C (24.1)

Максимальное разрешение 6000 x 4000

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.6

Глубина цвета 42 бит/пиксел Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-

# 703045001949

Комплектация: аккумулятор, з/у, наглазник.

Пробег: 49 000

Гарантия 90 дней.

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