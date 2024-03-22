Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 Body (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00074387
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-22/03
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости, немного отклеивается резинка
32 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139387
Байонет Canon EF-M
Число эффективных мегапикселей матрицы 25.8 МП
Размер APS-C (24.1)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.6
Глубина цвета 42 бит/пиксел
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-
# 703045001949
Комплектация: аккумулятор, з/у, наглазник.
Пробег: 49 000
Гарантия 90 дней.
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