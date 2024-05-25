Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075905
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-25/05
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140905
Объектив
Объектив в комплекте
есть
Байонет
Canon EF-M
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Матрица
Число мегапикселей матрицы
25.8 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
24.2
Физический размер матрицы
22.3 х 14.9 мм
Разрешение по X
6000 пикс.
Разрешение по Y
4000 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
APS-C
Кроп-фактор
1.6
Глубина цвета
42 бит/пиксел
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Количество точек фокусировки
49
Количество крестовых точек фокусировки
9
Фокусировка
по лицу, подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес
Ширина
116 мм
Высота
89 мм
Толщина
61 мм
Вес камеры (без элементов питания)
427 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации.
s\n: 433051001951/510113102909
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, байонетная крышка, кабель USB-microUSB; объектив, передняя и задняя крышки, бленда; документация, коробка
Гарантия 90 дней.
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