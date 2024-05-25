Описание

Код товара: 140905

Объектив

Объектив в комплекте

есть

Байонет

Canon EF-M

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Матрица

Число мегапикселей матрицы

25.8 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

24.2

Физический размер матрицы

22.3 х 14.9 мм

Разрешение по X

6000 пикс.

Разрешение по Y

4000 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

APS-C

Кроп-фактор

1.6

Глубина цвета

42 бит/пиксел

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый

Количество точек фокусировки

49

Количество крестовых точек фокусировки

9

Фокусировка

по лицу, подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес

Ширина

116 мм

Высота

89 мм

Толщина

61 мм

Вес камеры (без элементов питания)

427 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без характерных следов эксплуатации.

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: 433051001951/510113102909

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, байонетная крышка, кабель USB-microUSB; объектив, передняя и задняя крышки, бленда; документация, коробка

Гарантия 90 дней.

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