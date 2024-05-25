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    Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075905

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-25/05

    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)
    • EOS M5 Kit Black + EF-M 18-150mm IS STM (состояние 5)

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    Причина уценки:

    без характерных следов эксплуатации.

    80 000 ₽

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140905

    Объектив
    Объектив в комплекте
    есть
    Байонет
    Canon EF-M
    Стабилизатор изображения (фотосъемка)
    отсутствует
    Матрица
    Число мегапикселей матрицы
    25.8 Мпикс
    Число эффективных мегапикселей матрицы
    24.2
    Физический размер матрицы
    22.3 х 14.9 мм
    Разрешение по X
    6000 пикс.
    Разрешение по Y
    4000 пикс.
    Тип матрицы
    CMOS
    Формат матрицы
    APS-C
    Кроп-фактор
    1.6
    Глубина цвета
    42 бит/пиксел
    Фокусировка
    Тип автофокуса
    фазовый
    Количество точек фокусировки
    49
    Количество крестовых точек фокусировки
    9
    Фокусировка
    по лицу, подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес
    Ширина
    116 мм
    Высота
    89 мм
    Толщина
    61 мм
    Вес камеры (без элементов питания)
    427 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: без характерных следов эксплуатации.
    s\n: 433051001951/510113102909
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, байонетная крышка, кабель USB-microUSB; объектив, передняя и задняя крышки, бленда; документация, коробка
    Гарантия 90 дней.
    -----

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.