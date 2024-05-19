Описание

Код товара: 140744

В камере используется датчик типа CMOS формата APS-C, разрешение которого равно 24,2 Мп, и процессор Digic 7. По словам производителя, аппарат имеет самую быструю систему автоматической фокусировки среди камер системы EOS M.

Фотографу доступен диапазон светочувствительности ISO 100–25600 и диапазон выдержки 1/4000-30 с. Выдержка синхронизации равна 1/200 с. В режиме серийной съемки скорость достигает 7 к/с. Заблокировав фокус, ее можно поднять до 9 к/с. Возможна съемка видео Full HD с кадровой частотой 60 к/с. Цифровая стабилизация изображения, реализованная в камере, может использоваться одновременно с оптической стабилизацией в объективе.

Оснащение камеры включает электронный видоискатель разрешением 2,36 млн точек. Подвижный сенсорный дисплей размером 3,2 дюйма и разрешением 1,62 млн точек можно отклонять на 85° вверх и на 180° вниз. В оснащение камеры также входят средства беспроводного подключения Wi-Fi 802.11/b/g/n, NFC и Bluetooth Smart, вспышка с ведущим числом 5, интерфейсы HDMI и USB 2.0, слот SD.

Без подзарядки аккумулятора LP-E17 можно сделать 295 снимков. Камера размерами 116 x 89 x 61 мм весит 427 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 Незначительные потертости на корпусе

Комплектация: Полный комплект в коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

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- Оплаты банковскими картами

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения