Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M5 + 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071500
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-14
Причина уценки:
Тугое переднее кольцо управление. Мелкие царапинки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136500
Разрешение матрицы - 24.2 МПикс.
Размер матрицы - 22.3 x 14.9 мм.
Диапазон выдержки - 30 - 1/4000 сек.
Тип матрицы - CMOS.
Байонет - Canon EF-M.
Серийная съемка - 9 кадр/сек.
Качество видеосъемки - FullHD (1920x1080 Пикс)
Интерфейс связи с ПК - USB 2.0.
Порт USB - microUSB 3.0.
Тип выхода HDMI - microHDMI.
Выход HDMI - 1 шт.
Разъем для наушников 3.5 мм - 1 шт.
Разъем для микрофона 3.5 мм - 1 шт.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Тугое переднее кольцо управление. Мелкие царапинки.
Комплектация: наглазник, 2 акб. ориг., з/у, ремешок, крышка объектива, заглушка байонета ; 303050001593/023208003515;
Гарантия 14 дней.