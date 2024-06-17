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    Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076525

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/08

    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5)

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    Причина уценки:

    незначительные следы эксплуатации Пробег: 860 кадров

    39 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141525

    Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
    Байонет Canon EF-M
    Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2
    Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм
    Тип матрицы CMOS
    Формат матрицы APS-C
    Кроп-фактор 1.6
    Тип автофокуса гибридный
    Чувствительность ISO, мин 100
    Чувствительность ISO, макс 3200
    Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400
    Скорость быстрой съемки 4.2 кадров/с
    Размер экрана 3 "
    Число точек LCD 1040000
    Экран
    поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
    Память и интерфейсы
    Разъемы и интерфейсы
    HDMI, USB, Wi-Fi, микрофонный вход
    Версия USB
    2.0
    Поддерживаемые карты памяти
    SD, SDHC, SDXC
    Количество аккумуляторов 1
    Емкость аккумулятора (количество фотографий) 250
    Габариты/Вес
    Ширина 111 мм
    Высота 68 мм
    Толщина 44 мм
    Вес камеры (с элементами питания) 366 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5
    # 473037000483/793208000236
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, заглушка ГБ, байонетная крышка; объектив, передняя и задняя крышки
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.