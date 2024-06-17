Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076525 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/08

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации Пробег: 860 кадров 39 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141525 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Canon EF-M

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2

Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.6

Тип автофокуса гибридный

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 3200

Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400

Скорость быстрой съемки 4.2 кадров/с

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Экран

поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Память и интерфейсы

Разъемы и интерфейсы

HDMI, USB, Wi-Fi, микрофонный вход

Версия USB

2.0

Поддерживаемые карты памяти

SD, SDHC, SDXC

Количество аккумуляторов 1

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 250

Габариты/Вес

Ширина 111 мм

Высота 68 мм

Толщина 44 мм

Вес камеры (с элементами питания) 366 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 473037000483/793208000236

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, заглушка ГБ, байонетная крышка; объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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