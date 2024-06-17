Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M3 Kit 15-45mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076525
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/08
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации Пробег: 860 кадров
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141525
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Canon EF-M
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2
Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.6
Тип автофокуса гибридный
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 3200
Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400
Скорость быстрой съемки 4.2 кадров/с
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Экран
поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Память и интерфейсы
Разъемы и интерфейсы
HDMI, USB, Wi-Fi, микрофонный вход
Версия USB
2.0
Поддерживаемые карты памяти
SD, SDHC, SDXC
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 250
Габариты/Вес
Ширина 111 мм
Высота 68 мм
Толщина 44 мм
Вес камеры (с элементами питания) 366 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 473037000483/793208000236
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, заглушка ГБ, байонетная крышка; объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.