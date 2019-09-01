Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M200 Kit EF-M 15-45mm IS STM, белый
Код товара : УТ-00061732
Артикул : # 3700C010
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
49
Объектив
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
оптический IS + цифровой по 5 осям (только при съемке видео)
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с, пользовательский
Размер фотоизображения
6000 х 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К
Серийная съемка
до 6 кадров/с (фиксированная автофокусировка), до 4 кадров/с (следящая фокусировка), объем буферной памяти: 71 снимок в JPEG Fine, 13 снимков в RAW, 31 снимок в C-RAW
Съёмка видео
Битрейт
4К: 120 Мбит/с, Full HD: 30 – 60 Мбит/с, в зависимости от частоты кадров, HD: 26 – 52 Мбит/с
Формат записи звука
MPEG-4 AAC-LC (стерео)
Видеосъемка
4K 24 кадра/с (дополнительный кроп-фактор 1.6х, контрастный АФ), Full HD до 60р (Dual Pixel CMOS AF), высокоскоростная съемка HD 120p
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF: 143 точки, определение лиц, глаз (только в покадровом режиме), зональная фокусировка, 1-точечная АФ, фокусировка по касанию экрана; покадровая или следящая, рабочий диапазон от -4 до 18 EV (с объективом f/1.4)
Матрица
Датчик изображения
22.3 x 14.9 мм CMOS (APS-C)
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 25600, видео 4K: ISO 100 - 6400, видео Full HD: ISO 100 - 12800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.1
Прочие особенности
Дата анонса
01.09.2019
Комплектация
объектив EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM с крышками, аккумулятор LP-E12, зарядное устройство LC-E12 со шнуром питания, ремень EM-200DB, крышка камеры R-F-4
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер: оценочный (384 зоны), частичный по центру (5.8%), центровзвешенный усредненный, точечный (2.9%)
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
Процессор
Процессор
Digic 8
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E12, приблизительно 315 кадров по стандарту CIPA (485 кадров в Экорежиме), видеосъемка: прибл. 90 минут
Физические характеристики
Вес
299 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
Размеры товара
108.2 х 67.1 х 35.1 мм
Вспышка
Встроенная вспышка
Есть
Описание
- 24,1-мегапиксельный датчик изображения APS-C: Удивительные детали, цвета и тона
- 4K-видео, HD с частотой 120 кадров/с: Видео с высокой детализацией для просмотра на телевизоре 4K
- Dual Pixel CMOS AF: Высокая скорость фотосъемки, плавная видеосъемка
- Весит всего 299 г*: Портативный корпус для творчества в пути
- Творческий помощник: Простое создание профессиональных фотографий
- Bluetooth и Wi-Fi: Для публикации изображений в сети и дистанционного управления
- Откидной сенсорный экран: Для творческой съемки и создания селфи
- Интервальные видеоролики: Записывайте движение с новой перспективы.
Новый уровень фотографии
Оставьте фотосъемку на смартфон в прошлом. Созданные на камеру EOS M200 фотографии профессионального качества надолго станут ценными воспоминаниями о важных событиях и людях в вашей жизни.
Простое подключение к сети
Продемонстрируйте свои творческие навыки друзьям и подписчикам. Подключите EOS M200 к мобильному устройству с помощью Wi-Fi или Bluetooth для автоматического копирования изображений, обмена фотографиями через Интернет и дистанционного управления камерой.
Раскройте свой творческий потенциал
Создавать уникальные фотографии стало проще и веселее. Пользовательский интерфейс с подсказками EOS M200 и творческий помощник упрощают создание фотографий профессионального качества.
Удобный дизайн для поездок
Камера EOS M200 достаточно маленькая и легкая, чтобы носить ее в сумке с повседневными вещами. Откидной сенсорный экран 180° поможет вам выбирать композиции, создавая селфи или снимая под необычным углом.
Дополните историю видео 4K
Камера EOS M200 снимает видео 4K, которые прекрасно выглядят на телевизоре с поддержкой 4K. Также попробуйте снимать плавные видео Full HD с частотой 60 кадров/сек., видео HD в режиме замедленной съемки 120 кадров/сек. или интервальные видео 4K.
® Слово и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Их использование компанией Canon Inc. осуществляется согласно лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.
* Включая аккумулятор и карту памяти
** Смартфон или планшет должны поддерживать Bluetooth версии 4.0 или выше. Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)