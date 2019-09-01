Описание

24,1-мегапиксельный датчик изображения APS-C: Удивительные детали, цвета и тона

4K-видео, HD с частотой 120 кадров/с: Видео с высокой детализацией для просмотра на телевизоре 4K

Dual Pixel CMOS AF: Высокая скорость фотосъемки, плавная видеосъемка

Весит всего 299 г*: Портативный корпус для творчества в пути

Творческий помощник: Простое создание профессиональных фотографий

Bluetooth и Wi-Fi: Для публикации изображений в сети и дистанционного управления

Откидной сенсорный экран: Для творческой съемки и создания селфи

Интервальные видеоролики: Записывайте движение с новой перспективы.

Новый уровень фотографии

Оставьте фотосъемку на смартфон в прошлом. Созданные на камеру EOS M200 фотографии профессионального качества надолго станут ценными воспоминаниями о важных событиях и людях в вашей жизни.

Простое подключение к сети

Продемонстрируйте свои творческие навыки друзьям и подписчикам. Подключите EOS M200 к мобильному устройству с помощью Wi-Fi или Bluetooth для автоматического копирования изображений, обмена фотографиями через Интернет и дистанционного управления камерой.

Раскройте свой творческий потенциал

Создавать уникальные фотографии стало проще и веселее. Пользовательский интерфейс с подсказками EOS M200 и творческий помощник упрощают создание фотографий профессионального качества.

Удобный дизайн для поездок

Камера EOS M200 достаточно маленькая и легкая, чтобы носить ее в сумке с повседневными вещами. Откидной сенсорный экран 180° поможет вам выбирать композиции, создавая селфи или снимая под необычным углом.

Дополните историю видео 4K

Камера EOS M200 снимает видео 4K, которые прекрасно выглядят на телевизоре с поддержкой 4K. Также попробуйте снимать плавные видео Full HD с частотой 60 кадров/сек., видео HD в режиме замедленной съемки 120 кадров/сек. или интервальные видео 4K.

® Слово и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Их использование компанией Canon Inc. осуществляется согласно лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.

* Включая аккумулятор и карту памяти

** Смартфон или планшет должны поддерживать Bluetooth версии 4.0 или выше. Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)