Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076518
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/02
Причина уценки:
Состояние: незначительные следы эксплуатации Пробег: 360 кадров
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141518
Матрица
Число мегапикселей матрицы
25.8 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
24.2
Физический размер матрицы
22.3 х 14.9 мм
Разрешение по X
6000 пикс.
Разрешение по Y
4000 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
Full frame
Кроп-фактор
1.6
Глубина цвета
42 бит/пиксел
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Количество точек фокусировки
49
Фокусировка
по лицу, подсветка автофокуса, ручная
Съемка
Экспозиция
auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешеннаяГабариты/Вес
Ширина
108 мм
Высота
67 мм
Толщина
35 мм
Вес камеры (с элементами питания)
302 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
Пробег: 360 кадров
s\n: 643050002323/542208034954
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень; объектив, передняя крышка
Гарантия 90 дней.
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