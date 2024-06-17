Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076518 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/02

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Задать вопрос Причина уценки: Состояние: незначительные следы эксплуатации Пробег: 360 кадров Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 141518 Матрица

Число мегапикселей матрицы

25.8 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

24.2

Физический размер матрицы

22.3 х 14.9 мм

Разрешение по X

6000 пикс.

Разрешение по Y

4000 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

Full frame

Кроп-фактор

1.6

Глубина цвета

42 бит/пиксел

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый

Количество точек фокусировки

49

Фокусировка

по лицу, подсветка автофокуса, ручная

Съемка

Экспозиция

auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешеннаяГабариты/Вес

Ширина

108 мм

Высота

67 мм

Толщина

35 мм

Вес камеры (с элементами питания)

302 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

Пробег: 360 кадров

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: 643050002323/542208034954

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень; объектив, передняя крышка

Гарантия 90 дней.

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