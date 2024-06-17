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    Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076518

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/02

    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)
    • EOS M100 Kit 15-45mm (состояние 5)

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    Причина уценки:

    Состояние: незначительные следы эксплуатации Пробег: 360 кадров

    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

    Гарантия 90 дней

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141518

    Матрица
    Число мегапикселей матрицы
    25.8 Мпикс
    Число эффективных мегапикселей матрицы
    24.2
    Физический размер матрицы
    22.3 х 14.9 мм
    Разрешение по X
    6000 пикс.
    Разрешение по Y
    4000 пикс.
    Тип матрицы
    CMOS
    Формат матрицы
    Full frame
    Кроп-фактор
    1.6
    Глубина цвета
    42 бит/пиксел
    Фокусировка
    Тип автофокуса
    фазовый
    Количество точек фокусировки
    49
    Фокусировка
    по лицу, подсветка автофокуса, ручная
    Съемка
    Экспозиция
    auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешеннаяГабариты/Вес
    Ширина
    108 мм
    Высота
    67 мм
    Толщина
    35 мм
    Вес камеры (с элементами питания)
    302 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: незначительные следы эксплуатации
    Пробег: 360 кадров
    s\n: 643050002323/542208034954
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень; объектив, передняя крышка
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.