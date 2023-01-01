Описание

Версия с активным байонетом Canon EF.

8,85 МП CMOS-датчик Super-35

Улучшенный датчик CMOS Super-35 8,85 МП, разработанный специально для видеосъемки, позволяет создавать изображения в высоком разрешении с низким уровнем шумов и достигать отличных результатов при съемке с малой глубиной резкости.

Широкие возможности для творчества

Оцените большое разнообразие творческих возможностей съемки для создания высококачественных материалов с универсальным кодеком XF-AVC H.264. Съемка превосходного видео 4K со скоростью 410 Мбит/с / 10 бит с возможностью легкой интеграции в существующие рабочие процессы 4K и удобством выбора наиболее подходящих значений разрешения и типа кодека.

Пространство для воображения

Послесъемочная обработка с максимальной свободой действий — встроенный Canon Log2 запечатлевает максимальный диапазон цветовых тонов, обеспечивая до 15 ступеней динамического диапазона.

Съемка изображений 4K на карту памяти во встроенном слоте

Реализации ваших творческих замыслов. Одновременная запись превосходных изображений 4K/UHD с высокой скоростью потока данных на две внутренние карты памяти CFast 2.0™, прокси-файлов 2K на SD-карту и файлов 4K RAW на внешние устройства повышает эффективность рабочих процессов. Используйте все преимущества сохранения изображений во время записи Full HD с еще более лучшим разрешением и качеством 4K благодаря супердискретизированной обработке HD.

Простые автоматические функции

Возьмите камеру и снимайте. Камера EOS C300 Mark II облегчает работу независимых операторов не только благодаря широким возможностям ручного управления, но и инновационным автоматическим функциям, которые позволяют сосредоточиться на действии. К ним относятся двухпиксельный CMOS-автофокус с охватом 80% по вертикали и 80% по горизонтали, автофокусировка с распознаванием лиц (с совместимыми объективами) и автоматическая регулировка баланса белого вы не упустите лучший кадр. Функция автофокусировки была усовершенствована — добавлена возможность выбора скорости автофокусировки (с совместимыми объективами) и характеристики отслеживания объекта автофокусировки, обеспечивающие более естественную фокусировку.

Превосходное качество при любом освещении

Снимайте материалы с низким уровнем шума, где бы вы ни находились, в условиях любой сложности благодаря широкому диапазону чувствительности ISO до 102 400, обеспечивающему повышенную чувствительность и непревзойденные результаты в условиях слабого освещения. Встроенные нейтральные фильтры обеспечивают возможность использования следующих 10 ступеней изменения экспозиции (в режиме расширения) при ярком освещении или при необходимости более широкой диафрагмы.

Сокращение дефектов «rolling shutter» (построчное запаздывание изображения)

Значительно улучшена скорость считывания данных с датчика, что еще больше сокращает уровень искажения от эффекта «rolling shutter» (построчное запаздывание изображения) лучше сохраняется форма даже движущихся объектов.

Широкий выбор цветовых гамм

Камера EOS C300 Mark II предлагает различные цветовые гаммы, включая BT.2020, гамму Canon Cinema и DCI-P3, для разных рабочих процессов и средств вывода.

Высококачественный звук

Камера EOS C300 Mark II поддерживает аудио LPCM 24 бит/48 кГц, что обеспечивает более высокое качество звука, чем на CD. На камере есть 4-канальный вход, включая разъем для микрофона, встроенного монофонического микрофона и два разъема XLR, которые позволяют выбирать и сочетать несколько источников звука для записи атмосферного звука.

Огромный выбор сменных объективов

Откройте новые творческие возможности благодаря более 90 сменных объективов Canon EF и EF Cinema. Поддержка сервозума увеличивает универсальность съемки. Крепление объектива EF можно заменить на PL и обратно в авторизованных сервисных центрах.

XF AVC

Кодек XF AVC от Canon — это универсальный кодек с поддержкой 4K, использующий алгоритм H.264 для создания изображения высокого качества при съемке с высокой скоростью потока данных, который позволяет EOS C300 Mark II записывать видео в формате 4K со скоростью до 410 Мбит/с при 30p. Недавно разработанный формат файла в XF-AVC легко интегрируется в существующие рабочие процессы, а одновременная запись прокси-файлов 2K или Full HD на карту SD в одном формате еще больше повышает эффективность послесъемочной обработки.

Canon Log2

Профиль гаммы Canon Log2 увеличивает диапазон творческих возможностей, гарантируя равномерность выхода в широкой области пространства гаммы, что обеспечивает большую гибкость послесъемочной обработки. Это происходит благодаря расширению динамического диапазона до 15 ступеней, что позволяет получать записи с высокой детализацией самых светлых и темных участков и увеличивает число градаций цвета.

Два специализированных видео процессора DIGIC DV5

Благодаря двум процессорам Canon DIGIC DV5 камера EOS C300 Mark II обладает большими возможностями обработки, чем предыдущие модели, включая возможность съемки видео 4K с высокой скоростью потока данных, поддержку гаммы Log2 и другие основные возможности камеры.

Двухпиксельный CMOS-автофокус

Двухпиксельный CMOS-автофокус Canon обеспечивает более высокую производительность и превосходное управление фокусировкой без лишних усилий благодаря расширенной области фокусировки, которая покрывает прибл. 80% (по вертикали) x 80% (по горизонтали) отображаемого на экране изображения. Это означает, что пользователи могут выбирать рамку автофокусировки и перемещать ее в нужное место в пределах этой расширенной области фокусировки, используя кнопку со стрелками, для съемки с автофокусировкой. Двухпиксельный CMOS-автофокус обеспечивает быструю и точную непрерывную автофокусировку и поддерживает автофокусировку с распознаванием лиц, которая позволяет фокусироваться на лице объекта, делая процесс съемки на камеру очень простым для индивидуальных кинематографистов.

Супердискретизированная обработка HD

Супердискретизированная обработка HD — это усовершенствованный алгоритм дебайеризации для обработки изображения, в котором эффективно используются все преимущества съемки изображений 4K при записи в формате Full HD. Камера создает изображение 4K, каналы RGB разделяются на три отдельных 4К сигнала 8 МП. 4К сигналы RGB затем объединяются и преобразуются до сигнала Full HD (1920x1080). Это повышает воспринимаемое разрешение и позволяет создавать изображение с более высокой четкостью Full HD.

Комплект поставки: блок монитора, боковая ручка, верхняя рукоятка, упор для большого пальца, основание-адаптер для штатива, наглазник, крышка видоискателя, крышка байонета, наплечный ремень SS-1200, зарядное устройство CG-A10, блок питания переменного тока CA-A10, шнур питания, аккумулятор BP-A30, шестигранный ключ, винт 1/4" с шестигранной головкой (10 шт.), кабель UN-5 (X2), литиевый аккумулятор CR2025, кронштейн крепления блока расширения.