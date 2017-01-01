Видеокамера Canon EOS C200, 4K, RAW
Код товара : УТ-00023093
Артикул : 2215C003
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Характеристики
Характеристики камеры
Встроенные ND-фильтры
есть, 5 фильтров: 2, 4, 6, 8, 10 ступеней, с электроприводом
Динамический диапазон
RAW Light: 15 ступеней, MP4 с гаммой Canon Log 3 или Wide DR - до 13 ступеней
Микрофоны
моно, встроенный
Монтажные отверстия
1х 1/4", 1х 3/8"
Светочувствительность
ISO 160 – 25600 с расширением до 100 – 102400, gain 2 – 42 дБ с расширением до -6 – 54 дБ
Управление диафрагмой
ручное с шагом 1/2 или 1/3 ступени, автоматическое - с совместимыми объективами
Управление оптикой
Активный байонет, электронное управление фокусировкой, диафрагмой и трансфокацией (функционал зависит от объектива)
Частота кадров
MP4 и RAW 10 бит: от 24 до 59.94 к/с; RAW 12 бит: 24, 25, 29.97 кадров/с
Эффективный размер матрицы
формат Super 35, прибл. 24 х 18 мм
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2017
Комплектация
ЖК-экран LM-V1, крепление ЖК-экрана LA-V1, блок рукоятки HDU-2, держатель микрофона, упор для большого пальца, наглазник, ремень (SS-1200), зарядное устройство CG-A20, блок питания CA-CP200B, блок питания CA-A10, 2 шнура питания, аккумулятор (BP-A30)
Накопители и форматы записи
Битрейт
MP4: 150 Мбит/с (4K), 35 Мбит/с (1080p): RAW Light: 1 Гбит/с, MP4 Proxy 35 Мбит/с (параллельно с RAW Light)
Кодеки
MPEG-4 AVC/H.264; Cinema RAW Light
Форматы записи
MP4: 4:2:0 8 бит; RAW: 10 или 12 бит
Разъемы
Ввод аналогового звука
2 разъема XLR, аудиоразъем 3.5 мм, цифровой аудиовход AES/EBU или аналоговый аудиовход, линейный вход, микрофонный вход; поддерживается фантомное питание +48 В
Вывод аналогового звука
разъем для наушников 3.5 мм
Дистанционное управление
Есть
Общее количество видеовыходов
3G/HD-SDI BNC: Видео [HD]:SMPTE 292. [3G]: SMPTE 424, SMPTE 425; Аудио [HD]: SMPTE ST 299-1. [3G]: SMPTE ST 299-2.
Физические характеристики
Вес
1430 г (только корпус), около 2750 г (полный)
Накопители и запись
Битрейт
MP4: 150 Мбит/с (4K), 35 Мбит/с (1080p): RAW Light: 1 Гбит/с, MP4 Proxy 35 Мбит/с (параллельно с RAW Light)
Кодеки
MPEG-4 AVC/H.264; Cinema RAW Light
Форматы записи
MP4: 4:2:0 8 бит; RAW: 10 или 12 бит
Описание
Съемка с разрешением 4K/UHD/50P в формате MP4 или Cinema RAW Light с записью во внутреннюю память
Вы можете с легкостью снимать видео UHD/50P и записывать его на внутренние SD-карты в формате MP4, а также использовать формат Cinema RAW Light для съемки видео с разрешением 4K, сохраняемого на внутреннюю карту CFast 2.0™. Раскройте свой творческий потенциал благодаря поддержке разрешения Full HD с высокой частотой кадров до 120P.
4K Cinema EOS начинается здесь
Познакомьтесь с профессиональным 4K кинопроизводством, используя камеру, оснащенную датчиком CMOS Super-35 и поддерживающую запись видео в формате MP4 высокого разрешения UHD/50P на две внутренние SD-карты, а также запись Full HD-видео 120P.
Запись файлов в формате RAW во внутреннюю память
Записывайте видео 4K в формате Cinema RAW Light 10 бит/50P или 12 бит 24P/25P на внутреннюю карту CFast 2.0™ с одновременным созданием прокси-файлов в формате MP4.
Профессиональное качество изображения и звука
До 13 ступеней динамического диапазона при использовании режима Canon Log 3, а также Wide DR (широкий динамический диапазон) для повышения удобства использования и высокая чувствительность ISO 100–102 400.
Расширенные функции съемки
Расширенные возможности автофокусировки с управлением с помощью сенсорного экрана, а также мониторинг HDR и встроенные нейтральные оптические фильтры с электронным управлением (2 - 10 ступеней).
Гибкость при настройке камеры
Прочный и компактный корпус с креплением EF совместим с широким рядом объективов EF и Cinema. Встроенные Wi-Fi, Ethernet, SDI и XLR-разъемы для подключения к профессиональному оборудованию.
Объектив не входит в комплект.