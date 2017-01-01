Описание

Съемка с разрешением 4K/UHD/50P в формате MP4 или Cinema RAW Light с записью во внутреннюю память

Вы можете с легкостью снимать видео UHD/50P и записывать его на внутренние SD-карты в формате MP4, а также использовать формат Cinema RAW Light для съемки видео с разрешением 4K, сохраняемого на внутреннюю карту CFast 2.0™. Раскройте свой творческий потенциал благодаря поддержке разрешения Full HD с высокой частотой кадров до 120P.

4K Cinema EOS начинается здесь

Познакомьтесь с профессиональным 4K кинопроизводством, используя камеру, оснащенную датчиком CMOS Super-35 и поддерживающую запись видео в формате MP4 высокого разрешения UHD/50P на две внутренние SD-карты, а также запись Full HD-видео 120P.

Запись файлов в формате RAW во внутреннюю память

Записывайте видео 4K в формате Cinema RAW Light 10 бит/50P или 12 бит 24P/25P на внутреннюю карту CFast 2.0™ с одновременным созданием прокси-файлов в формате MP4.

Профессиональное качество изображения и звука

До 13 ступеней динамического диапазона при использовании режима Canon Log 3, а также Wide DR (широкий динамический диапазон) для повышения удобства использования и высокая чувствительность ISO 100–102 400.

Расширенные функции съемки

Расширенные возможности автофокусировки с управлением с помощью сенсорного экрана, а также мониторинг HDR и встроенные нейтральные оптические фильтры с электронным управлением (2 - 10 ступеней).

Гибкость при настройке камеры

Прочный и компактный корпус с креплением EF совместим с широким рядом объективов EF и Cinema. Встроенные Wi-Fi, Ethernet, SDI и XLR-разъемы для подключения к профессиональному оборудованию.

Объектив не входит в комплект.