Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 90D Kit 18-135 IS USM
Код товара : УТ-00065878
Артикул : @ 3616C020
152 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
67
Объектив
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Оптический зум
7.5х
Стабилизатор изображения
есть, в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6960 x 4640 и менее
Баланс белого
авто (приоритет внешней освещенности, приоритет белого), 6 предустановок, установка температуры в К, ручной, микрокалибровка по 2 осям +/- 9 ступеней
Серийная съемка
10 кадров в секунду (следящий автофокус, до 58 снимков в JPEG или 25 в RAW при использовании карты UHS-II), в режиме Live View: 11 кадров/с (покадровый АФ), 7 кадров/с (следящий АФ)
Съёмка видео
Формат записи звука
MPEG-4 AAC-LC (стерео)
Видеосъемка
4К 30 кадров/с (со всей площади матрицы), Full HD 120 кадров/с, стереозвук, сжатие IPB
Фокусировка
Функции автофокуса
TTL фокусировка: отдельный фазовый датчик 45 точек крестового типа для f/5.6 (27 точек, из них 9 крестового типа для f/8), чувствительность EV -3 - 18 + фазовая фокусировка по матрице (Dual Pixel CMOS AF) в режиме LiveView
Матрица
Датчик изображения
22.3 x 14.8 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 25600 c расширением до 51200, видео: 100 – 12800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
32.5
Прочие особенности
Особые характеристики
влагозащита: есть
Дата анонса
28.08.2019
Комплектация
аккумулятор LP-E6N, зарядное устройство LC-E6E, широкий ремень EW-EOS 90D, наглазник Eyecup Eb, крышка байонета R-F-3, комплект инструкций
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер RGB + IR с разрешением 220 000 пикселей, 216 сегментов: оценочный, частичный (6.5%), точечный (2%), центрально-взвешенный замер; в режиме Live View: оценочный (384 зоны), частичный (4.5%), точечный (2.6%), центровзвешенный
Брекетинг экспозиции
2, 3, 5 или 7 кадров +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -3 до +1 диоптрии
Видоискатель
оптический с пентапризмой, увеличение 0.95х, угол охвата прибл. 100%, вынос окулярной точки 22 мм, несменный фокус. экран
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I/-II), 1 слот
Процессор
Процессор
Digic 8
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E6N, прибл. 1300 кадров по стандарту CIPA
Физические характеристики
Вес
701 г (только корпус)
Размеры товара
140.7 х 104.8 х 76.8 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Speedlite EX и др. совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Идеально для съемки спорта и дикой природы
Основой EOS 90D является датчик изображения APS-C разрешением 32,5 МП, который обеспечивает в 1,6 раз большее фокусное расстояние, чем на полнокадровой камере. Достойное решение для тех случаев, когда вы хотите оказаться в эпицентре событий.
Раскройте свой потенциал режиссера
Камера EOS 90D — это превосходный инструмент для создания видеороликов; она поддерживает съемку в 4K, а также съемку с высокой частотой кадров (до 120 кадров/сек.) в формате Full HD. Наша превосходная система фокусировки Dual Pixel CMOS AF обеспечивает четкость изображения и кинематографический эффект. Разъемы для микрофона и наушников позволяют записывать звук, качество которого не уступает качеству изображения.
Свобода обрезки и изменения композиции
Вы можете изменять размер, поворачивать и обрезать фотографии, созданные на камеру EOS 90D, и при этом печатать их в большом формате, поскольку разрешение 32,5 мегапикселя обеспечивает достаточный уровень детализации. Используйте отдельные элементы сцены и формируйте композицию для достижения идеального результата.
Не упустите ни единого момента
Запечатлейте моменты, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, создавая 32,5-мегапиксельные изображения со скоростью до 10 кадров в секунду. Высокая чувствительность ISO (до 25 600) позволяет снимать динамичные сюжеты с невероятно короткой выдержкой, например 1/8000 сек.
Путешествия
Планируете поездку за границу или отдых в городе? Вдохновляйтесь и учитесь у трэвел-фотографов, а также находите полезные советы и технические приемы, которые помогут максимально эффектно запечатлеть ваши приключения.
Ясный взгляд на мир
Камера EOS 90D оснащена оптическим видоискателем высокой яркости с охватом приблизительно 100%, который позволяет просматривать происходящее в режиме реального времени и облегчает отслеживание быстро движущихся объектов, например птиц в полете. На интеллектуальном настраиваемом дисплее отображается ключевая информация о съемке, поэтому вы всегда будете знать, что происходит, даже в экстремальных условиях.
Сенсорный экран EOS 90D с регулируемым углом наклона позволяет с удобством снимать под разными углами. Вы можете выполнять фокусировку и съемку одним касанием, что делает процесс работы с камерой интуитивно понятным.
Молниеносная скорость и высокая четкость
Благодаря усовершенствованной системе автофокусировки камера удерживает в фокусе даже самые быстрые объекты, позволяя запечатлеть их без намека на размытие. 45 точек автофокусировки крестового типа работают с датчиком экспозиции RGB+IR разрешением 220 000 пикселей, что обеспечивает превосходную чувствительность в условиях слабого освещения, а также распознавание объектов.
Камера для фотографов
EOS 90D — это новая модель в знаменитой линейке цифровых зеркальных камер Canon, где новые поколения действительно превосходят предыдущие. Эргономичный и настраиваемый дизайн покажется знакомым уже с момента, когда вы впервые возьмете в руки эту камеру, — элементы управления расположены максимально удобно, а вес камеры не смещается вперед или назад при использовании как теле-, так и короткофокусных широкоугольных объективов Canon.
Без отрыва от цифровой сети
Встроенные Bluetooth и Wi-Fi открывают новые возможности для творчества. EOS 90D работает совместно с мобильными устройствами, на которых установлено приложение Canon Camera Connect*, что облегчает отправку изображений в сообщениях и их публикацию в социальных сетях. Вы также можете удаленно управлять камерой для съемки с альтернативного ракурса.
* Для использования функции Bluetooth с приложением Camera Connect требуется мобильное устройство с поддержкой Bluetooth версии 4.0 (или выше). Также они должны использовать операционную систему iOS 11.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии); подробную информацию см. в технических характеристиках