Описание

Идеально для съемки спорта и дикой природы

Основой EOS 90D является датчик изображения APS-C разрешением 32,5 МП, который обеспечивает в 1,6 раз большее фокусное расстояние, чем на полнокадровой камере. Достойное решение для тех случаев, когда вы хотите оказаться в эпицентре событий.

Раскройте свой потенциал режиссера

Камера EOS 90D — это превосходный инструмент для создания видеороликов; она поддерживает съемку в 4K, а также съемку с высокой частотой кадров (до 120 кадров/сек.) в формате Full HD. Наша превосходная система фокусировки Dual Pixel CMOS AF обеспечивает четкость изображения и кинематографический эффект. Разъемы для микрофона и наушников позволяют записывать звук, качество которого не уступает качеству изображения.

Свобода обрезки и изменения композиции

Вы можете изменять размер, поворачивать и обрезать фотографии, созданные на камеру EOS 90D, и при этом печатать их в большом формате, поскольку разрешение 32,5 мегапикселя обеспечивает достаточный уровень детализации. Используйте отдельные элементы сцены и формируйте композицию для достижения идеального результата.

Не упустите ни единого момента

Запечатлейте моменты, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, создавая 32,5-мегапиксельные изображения со скоростью до 10 кадров в секунду. Высокая чувствительность ISO (до 25 600) позволяет снимать динамичные сюжеты с невероятно короткой выдержкой, например 1/8000 сек.

Путешествия

Планируете поездку за границу или отдых в городе? Вдохновляйтесь и учитесь у трэвел-фотографов, а также находите полезные советы и технические приемы, которые помогут максимально эффектно запечатлеть ваши приключения.

Ясный взгляд на мир

Камера EOS 90D оснащена оптическим видоискателем высокой яркости с охватом приблизительно 100%, который позволяет просматривать происходящее в режиме реального времени и облегчает отслеживание быстро движущихся объектов, например птиц в полете. На интеллектуальном настраиваемом дисплее отображается ключевая информация о съемке, поэтому вы всегда будете знать, что происходит, даже в экстремальных условиях.

Сенсорный экран EOS 90D с регулируемым углом наклона позволяет с удобством снимать под разными углами. Вы можете выполнять фокусировку и съемку одним касанием, что делает процесс работы с камерой интуитивно понятным.

Молниеносная скорость и высокая четкость

Благодаря усовершенствованной системе автофокусировки камера удерживает в фокусе даже самые быстрые объекты, позволяя запечатлеть их без намека на размытие. 45 точек автофокусировки крестового типа работают с датчиком экспозиции RGB+IR разрешением 220 000 пикселей, что обеспечивает превосходную чувствительность в условиях слабого освещения, а также распознавание объектов.

Камера для фотографов

EOS 90D — это новая модель в знаменитой линейке цифровых зеркальных камер Canon, где новые поколения действительно превосходят предыдущие. Эргономичный и настраиваемый дизайн покажется знакомым уже с момента, когда вы впервые возьмете в руки эту камеру, — элементы управления расположены максимально удобно, а вес камеры не смещается вперед или назад при использовании как теле-, так и короткофокусных широкоугольных объективов Canon.

Без отрыва от цифровой сети

Встроенные Bluetooth и Wi-Fi открывают новые возможности для творчества. EOS 90D работает совместно с мобильными устройствами, на которых установлено приложение Canon Camera Connect*, что облегчает отправку изображений в сообщениях и их публикацию в социальных сетях. Вы также можете удаленно управлять камерой для съемки с альтернативного ракурса.

* Для использования функции Bluetooth с приложением Camera Connect требуется мобильное устройство с поддержкой Bluetooth версии 4.0 (или выше). Также они должны использовать операционную систему iOS 11.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии); подробную информацию см. в технических характеристиках