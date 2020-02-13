Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 850D Kit 18-55 IS STM
Код товара : УТ-00062568
Артикул : # 3925C002
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
58
Объектив
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
есть, в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее, RAW: только 6000 х 4000
Баланс белого
авто (приоритет внешней освещенности, приоритет белого), 6 предустановок, установка температуры в К, ручной, микрокалибровка по 2 осям +/- 9 ступеней
Серийная съемка
7 кадров в секунду через видоискатель, 7.5 кадров/с в режиме Live View (следящий автофокус, 40 снимков в RAW, 75 в C-RAW)
Съёмка видео
Формат записи звука
MPEG-4 AAC-LC (стерео)
Видеосъемка
4К 30 кадров/с (со всей площади матрицы), Full HD 60 кадров/с, стереозвук, сжатие IPB
Фокусировка
Функции автофокуса
TTL фокусировка: отдельный фазовый датчик 45 точек крестового типа для f/5.6 (27 точек, из них 9 крестового типа для f/8), чувствительность EV -4 - 18 + фазовая фокусировка по матрице (Dual Pixel CMOS AF) в режиме LiveView
Матрица
Датчик изображения
22.3 x 14.8 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 25600 c расширением до 51200, видео: 100 – 12800 c расширением до 25600
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Прочие особенности
Дата анонса
13.02.2020
Комплектация
аккумулятор LP-E17, зарядное устройство LC-E17E, широкий ремень EW-400D-N, наглазник EF-2, крышка байонета R-F-3, комплект инструкций
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер RGB + IR с разрешением 220 000 пикселей, 216 сегментов: оценочный, частичный (6.5%), точечный (2%), центрально-взвешенный замер; в режиме Live View: оценочный (384 зоны), частичный (4.5%), точечный (2.6%), центровзвешенный
Брекетинг экспозиции
3 кадра +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -3 до +1 диоптрии
Видоискатель
оптический с пентазеркалом, увеличение 0.87х, угол охвата прибл. 100%, вынос окулярной точки 19 мм
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
Процессор
Процессор
Digic 8
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E17
Физические характеристики
Вес
515 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
131 х 102.6 х 76.2 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Speedlite EX и др. совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Сохраняйте истории из своей жизни и управляйте творческим процессом
Раскройте свой творческий потенциал с камерой, которая вдохновляет. От ярких изображений 24,1 МП с высокой детализацией до потрясающих видео в формате 4K — EOS 850D позволит вам полностью контролировать процесс съемки.
Творите и управляйте процессом
Следите за кадром через оптический видоискатель и настраивайте параметры с помощью элементов управления на задней панели и верхнего диска управления. Выполните сопряжение камеры с мобильным устройством для дистанционного управления, а также редактируйте кадры прямо в камере.
- Диск на верхней панели. Интуитивная настройка параметров творческого режима, таких как выдержка и диафрагма.
- Диск на задней панели. Еще больше творческих возможностей с компенсацией экспозиции и полной ручной настройкой.
Фотографии и видео профессионального качества
Создавайте фотографии и видео 4K с датчиком изображения 24,1 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF, а также датчиком автофокусировки емкостью 45 точек крестового типа и системой iTR (автофокусировка с функцией слежения и распознавания).
Поймайте момент
Отслеживайте объекты в режиме съемки до 7 кадров/сек., используйте автофокусировку на глазах в режиме Live View, улучшенную автофокусировку iTR с обнаружением лиц, а также сенсорный экран с регулируемым углом наклона, чтобы не упускать интересные моменты и создавать лучшие изображения.
Подключайтесь для мгновенной отправки снимков из любой точки планеты
Подключайте камеру EOS 850D к мобильным устройствам через Bluetooth®* и Wi-Fi, редактируйте изображения в DPP Express** для полноценной обработки RAW даже в поездках, а также создавайте резервные копии на ПК с помощью автоматической синхронизации.
Компактная и легкая
Эта легкая и компактная камера создана для съемки в любых поездках, а благодаря экрану с переменным углом наклона вы можете без труда выполнять съемку с любых ракурсов.
Приложение Canon Photo Companion
Каждый оператор или создатель визуальных историй иногда нуждается в помощи. Приложение Photo Companion станет для вас персональным гидом и поможет претворить свои идеи в жизнь с помощью упражнений, обучающих уроков, советов и технических приемов.
Оцените систему EOS в действии
Оцените возможности невероятной системы EOS — устанавливайте на камеру любые объективы EF и EF-S, используйте вспышки Speedlite для контроля над освещением или подключайте внешний микрофон через стереоразъем 3,5 мм.