Описание

Сохраняйте истории из своей жизни и управляйте творческим процессом

Раскройте свой творческий потенциал с камерой, которая вдохновляет. От ярких изображений 24,1 МП с высокой детализацией до потрясающих видео в формате 4K — EOS 850D позволит вам полностью контролировать процесс съемки.

Творите и управляйте процессом

Следите за кадром через оптический видоискатель и настраивайте параметры с помощью элементов управления на задней панели и верхнего диска управления. Выполните сопряжение камеры с мобильным устройством для дистанционного управления, а также редактируйте кадры прямо в камере.

Диск на верхней панели. Интуитивная настройка параметров творческого режима, таких как выдержка и диафрагма.

Диск на задней панели. Еще больше творческих возможностей с компенсацией экспозиции и полной ручной настройкой.

Фотографии и видео профессионального качества

Создавайте фотографии и видео 4K с датчиком изображения 24,1 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF, а также датчиком автофокусировки емкостью 45 точек крестового типа и системой iTR (автофокусировка с функцией слежения и распознавания).

Поймайте момент

Отслеживайте объекты в режиме съемки до 7 кадров/сек., используйте автофокусировку на глазах в режиме Live View, улучшенную автофокусировку iTR с обнаружением лиц, а также сенсорный экран с регулируемым углом наклона, чтобы не упускать интересные моменты и создавать лучшие изображения.

Подключайтесь для мгновенной отправки снимков из любой точки планеты

Подключайте камеру EOS 850D к мобильным устройствам через Bluetooth®* и Wi-Fi, редактируйте изображения в DPP Express** для полноценной обработки RAW даже в поездках, а также создавайте резервные копии на ПК с помощью автоматической синхронизации.

Компактная и легкая

Эта легкая и компактная камера создана для съемки в любых поездках, а благодаря экрану с переменным углом наклона вы можете без труда выполнять съемку с любых ракурсов.

Приложение Canon Photo Companion

Каждый оператор или создатель визуальных историй иногда нуждается в помощи. Приложение Photo Companion станет для вас персональным гидом и поможет претворить свои идеи в жизнь с помощью упражнений, обучающих уроков, советов и технических приемов.

Оцените систему EOS в действии

Оцените возможности невероятной системы EOS — устанавливайте на камеру любые объективы EF и EF-S, используйте вспышки Speedlite для контроля над освещением или подключайте внешний микрофон через стереоразъем 3,5 мм.