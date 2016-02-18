Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00071322
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-03
Причина уценки:
Царапинки, потертости, нет шкалы переключения режимов. Пробег 66900 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136322
Дата анонса - 18.02.2016
Эффективное разрешение, МП - 24.2
Тип сенсора - КМОП
Точный размер сенсора в мм - 22.3 x 14.9
Процессор - DIGIC 6
Скорость серийной съемки, кадров/с - 7 кадров / с
Максимальный размер снимка - 6000 х 4000
Интерфейсы - видео выход Mini HDMI
Wi-Fi
USB 2.0
Тип аккумулятора
Li-Ion аккумулятор
Количество аккумуляторов - 1
Название аккумулятора - LP-E6N.
Слот для карты памяти - SD, SDHC, SDXC.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: царапинки, потертости, нет шкалы переключения режимов. Пробег 66900 кадров.
Комплектация: коробка, наглазник, акб, зарядное устройство, крышка байонета; 053021002273;
Гарантия 90 дней.