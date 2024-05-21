Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075796 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-21/01

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные потертости, мелкие царапины на корпусе. Пробег: 94 462/ 97 181 (затвор/блок зеркал). 53 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140796

Тип камеры зеркальная

Число эффективных мегапикселей матрицы 20

Физический размер матрицы 22.5 x 15.0 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.6

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 3200

Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400

Скорость быстрой съемки 10 кадров/с

Поле зрения видоискателя 100 %

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Поддерживаемые карты памяти Compact Flash, Compact Flash II, SD, SDHC, SDXC

Тип аккумуляторов свой собственный

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 670

Габариты/Вес

Ширина 149 мм

Высота 112 мм

Толщина 78 мм

Вес камеры (без элементов питания) 820 г

Вес камеры (с элементами питания) 910 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 441055000839

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220, с адаптером), наглазник, ремень, кабель USB3.0, кабельный держатель

Гарантия 90 дней.

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