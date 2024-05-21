Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075796
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-21/01
Причина уценки:
незначительные потертости, мелкие царапины на корпусе. Пробег: 94 462/ 97 181 (затвор/блок зеркал).
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140796
Тип камеры зеркальная
Число эффективных мегапикселей матрицы 20
Физический размер матрицы 22.5 x 15.0 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.6
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 3200
Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400
Скорость быстрой съемки 10 кадров/с
Поле зрения видоискателя 100 %
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Поддерживаемые карты памяти Compact Flash, Compact Flash II, SD, SDHC, SDXC
Тип аккумуляторов свой собственный
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 670
Габариты/Вес
Ширина 149 мм
Высота 112 мм
Толщина 78 мм
Вес камеры (без элементов питания) 820 г
Вес камеры (с элементами питания) 910 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 441055000839
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220, с адаптером), наглазник, ремень, кабель USB3.0, кабельный держатель
Гарантия 90 дней.