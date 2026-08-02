Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3) (б/у)

<

















>













Код товара: УТ-00095933 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-02/2 Код товара: УТ-00095933 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-02/2 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Потертости на корпусе, отсутствует одна из боковых резинок

Пробег:140000

S/n: 2931509461/82701798

Комплектация: Фотоаппарат, объектив, аккумулятор, ЗУ,передняя крышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Потертости на корпусе, отсутствует одна из боковых резинок

Пробег:140000

S/n: 2931509461/82701798

Комплектация: Фотоаппарат, объектив, аккумулятор, ЗУ,передняя крышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.