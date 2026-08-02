Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00095933
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-02/2
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Потертости на корпусе, отсутствует одна из боковых резинок
Пробег:140000
S/n: 2931509461/82701798
Комплектация: Фотоаппарат, объектив, аккумулятор, ЗУ,передняя крышка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.