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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3) (б/у)

  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
  • EOS 7D Kit EF-S 18-55mm III (состояние 3)
Код товара:УТ-00095933
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-02/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Потертости на корпусе, отсутствует одна из боковых резинок
Пробег:140000
S/n: 2931509461/82701798
Комплектация: Фотоаппарат, объектив, аккумулятор, ЗУ,передняя крышка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.