Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Kit 18-55/3.5-5.6 II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072829
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-19
Причина уценки:
Потертости на корпусе, дисплее Пробег 85875 кадров
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 137829
продвинутая зеркальная фотокамера
байонет Canon EF/EF-S
без объектива в комплекте
матрица 19 МП (APS-C)
съемка видео Full HD
экран 3"
влагозащищенный корпус
вес без элементов питания 820 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 Потертости на корпусе, дисплее
Пробег 85875 кадров
Комплектация: Родное зу, акб, объектив, крышка передняя.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").
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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения