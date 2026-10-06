Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097828 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-06/01 Код товара: УТ-00097828 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-06/01 Canon EOS 7D Body Код товара: УТ-00097828 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 70000

S/n: 3381310407

Комплектация: Камера, акб

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Canon EOS 7D Body Код товара: УТ-00097828 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 70000

S/n: 3381310407

Комплектация: Камера, акб

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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