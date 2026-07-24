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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Body (состояние 4) (б/у)

  • EOS 7D Body (состояние 4)
  • EOS 7D Body (состояние 4)
  • EOS 7D Body (состояние 4)
  • EOS 7D Body (состояние 4)
  • EOS 7D Body (состояние 4)
  • EOS 7D Body (состояние 4)
  • EOS 7D Body (состояние 4)
  • EOS 7D Body (состояние 4)
  • EOS 7D Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00095682
Артикул:б/у-НСК 2026-07-24/4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
Пробег:не удалось установить
S/n:2781204065
Комплектация:ремень, не оригинальное зарядное устройство.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.