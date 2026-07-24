Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00095682
Артикул:б/у-НСК 2026-07-24/4
Код товара:УТ-00095682
Артикул:б/у-НСК 2026-07-24/4
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
Пробег:не удалось установить
S/n:2781204065
Комплектация:ремень, не оригинальное зарядное устройство.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
Пробег:не удалось установить
S/n:2781204065
Комплектация:ремень, не оригинальное зарядное устройство.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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