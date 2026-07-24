Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00095684
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-24/02
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Canon EOS 7D Body
Код товара: 160684
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 100000
Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, зарядное устройство оригинал, наглазник оригинал, байонетная крышка оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.